Giulia Fiume, chi è l’attrice de “Le indagini di Lolita Lobosco”/ Carriera, curiosità e vita privata

Giulia Fiume, chi è e curiosità: la carriera da attrice tra teatro e tv

Giulia Fiume è un’attrice che, in queste settimane, è protagonista sul piccolo schermo nella fortunata fiction Le indagini di Lolita Lobosco 3. Classe 1988 e di origini siciliane (è nata a Catania), Giulia Fiume ha sempre fatto della recitazione la sua massima aspirazione per il futuro, e la brillante carriera sinora condotta è un importante premio alla sua tenacia e al suo talento.

Sin da giovane si è avvicinata a questo mondo, diplomandosi presso l’Accademia Atman di Catania e iniziando a 20 anni a calcare i palchi più prestigiosi. Ha collaborato con artisti del calibro di Corrado Tedeschi, Fioretta Mari, Lina Sastri e Giorgio Pasotti, debuttando in teatro nei panni di Giulietta in Romeo e Giulietta di Gianni Clementi. Notevole anche il successo in tv: nel 2017 è stata protagonista nella serie Sotto copertura 2, per poi recitare anche in Don Matteo 11 e Un passo dal cielo 5.

Giulia Fiume, il successo ne Le indagini di Lolita Lobosco e la vita privata

La carriera di Giulia Fiume ha fatto tappa anche sul set de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction Rai con protagonista Luisa Ranieri nei panni del vicequestore di Bari. Nella serie, la Fiume interpreta Carmela Lobosco, sorella minore del personaggio principale, della quale è invidiosa per via dei suoi successi. Nella fiction Carmela vive con la madre e i due figli avuti dal marito Tonio, dal quale però si è separata.

Ma cos’altro sappiamo della vita di Giulia Fiume? Molto attiva sui social, su Instagram conta circa 22.000 followers e condivide spesso contenuti legati alla sua attività da attrice. Per quanto riguarda la sua vita privata, si ricavano alcuni dettagli proprio dal suo profilo Instagram, dove spesso condivide contenuti di coppia assieme al fidanzato Federico Le Pera, attore, regista e modello. Come si evince da un post pubblicato nel 2020, la coppia dovrebbe essere fidanzata dal 2016 circa.

