Giulia Flauto/ “Braccialetti Rossi? Sensazione stravolgente, adrenalina e ansia…”

Chi ha seguito la fiction Braccialetti Rossi di certo è rimasto colpito da Giulia Flauto. Giovane attrice nata e cresciuta a Padova, Giulia ha interpretato nella fiction Rai Olga, simpatica e divertente amica di Cris (interpretata da Aurora Ruffino). Nonostante l’enorme successo dello show, Giulia ammette di essere rimasta la stessa ragazza semplice e spontanea di prima e, in un lungo post pubblicato su Instagram, ha voluto anche raccontare come quest’esperienza l’ha cambiata. “La mia vita mi ha portato fin da bambina a vivere moltissime esperienze ed ognuna di queste mi ha resa la persona che sono ora.” ha esordito la Flaudo, per poi ammettere che “Una su tutte, quella che veramente é stata la chiave di svolta, é stata la mia partecipazione in qualità di attrice alla Fiction “Braccialetti Rossi”.”

Giulia Flauto: “Braccialetti rossi? Adrenalina e ansia mi avvolgevano…”

Giulia Flauto, nella lunga riflessione postata sul suo profilo Instagram, ha raccontato che ritrovarsi di fronte alla cinepresa in quel momento “Fú una sensazione stravolgente, non sentii più nulla dentro e intorno a me, esistevamo improvvisamente solo io, la cinepresa e il copione imparato in una sola settimana o meglio, i copioni che venivano cambiati l’ istante stesso in cui entravo in scena.” Una sensazione unica nel suo genere: “Sentivo l’adrenalina e l’ansia salire e avvolgermi totalmente come se stessi iniziando una gara di Formula Uno (il rosso, non un semplice colore ma il grande leitmotiv della mia vita).” ha ancora aggiunto la giovane attrice, per poi concludere “non avevo nessun momento di paura, non avevo paura di sbagliare perché ogni singola espressione del mio personaggio, Olga, combaciava con l’espressione del mio cuore.” Infine ricorda l’appuntamento con le repliche della fiction per “Stasera, ore 21.05, Rai gulp”.





