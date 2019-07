Giulia Gagliardi moglie Peppino di Capri/ Morta di cancro: “le abbiamo dato le chiavi del Paradiso”

Giulia Gagliardi moglie di Peppino di Capri morta il 4 luglio 2019

Giulia Gagliardi è stata il secondo grande amore di Peppino di Capri e purtroppo il passato è d’obbligo. La seconda moglie del celebre artista napoletano si è spenta infatti nella mattina dello scorso 4 luglio 2019, a causa di un tumore che l’aveva colpita da qualche tempo. Lo conferma il comunicato ufficiale della famiglia, che ha rivelato la brutta notizia. Si spegne così a 68 anni colei che è riuscita a prendere il posto di Roberta Stoppa nella vita di Peppino, dandogli i due figli Edoardo e Dario, secondo e terzogenito. Giulia si è dimostrata fin dai primi istanti una donna molto diversa dalla prima moglie del marito, persino dalla professione di biologa scelta per la sua carriera. Una decisione che la allontana da quel mondo dello spettacolo di cui facevano parte Peppino e Roberta e che forse allenta in qualche modo la pressione del gossip sulla vita della coppia. “All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del Paradiso”, scriverà Peppino nel comunicato confermando la triste perdita.

Giulia Gagliardi, il merito è di Mimmo di Francia

Il merito dell’incontro fra Giuliana Gagliardi e Peppino di Capri si deve a Mimmo di Francia, cognato della biologa e negli anni Sessanta e Settanta uno degli autori che collaborava con l’artista. In base alle rivelazioni dell’epoca, non riusciranno più a dividersi nel momento stesso in cui i due incrociano i loro sguardi per la prima volta. Peppino poi è già in crisi con la prima moglie Roberta Stoppa, nonostante un ultimo tentativo di riconciliazione che coinciderà con il concepimento del primogenito Igor. Di Capri sembra ormai avere occhi solo per Giuliana e dopo aver ottenuto il divorzio dalla prima moglie, sceglierà di sposarla alla fine degli anni Settanta. Giuliana diventerà da quel momento in poi quasi come una First Lady agli occhi degli italiani e soprattutto dei cittadini partenopei. “Una signora dolcissima che ti mette subito a suo agio”, scriverà di lei Famiglia Cristiana. Ed è al suo fianco che l’artista sceglierà di vivere ben 41 anni, prima della sua terribile scomparsa.

