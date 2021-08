Giulia Ghiretti, fidanzata Federico Morlacchi/ “Lo sport è stato una rinascita”

Chi è Giulia Ghiretti?

Giulia Ghiretti è la fidanzata di Federico Morlacchi, ma anche una nuotatrice in gara alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Spetterà proprio all’ex ginnasta italiana l’apertura della competizione Paralimpica dei giochi italiani con il nuoto. Un importantissimo riconoscimento per la giovanissima atleta che, proprio dal suo sito ufficiale, si è raccontata così: “sono Giulia, sono nata nel 1994 e lo sport è sempre stato il mio compagno di vita: prima il trampolino elastico poi il nuoto”. La sua vita è cambiata nel gennaio 2020 quando, durante un allenamento sul trampolino elastico, ha un brutto incidente. “Ho avuto un incidente durante un allenamento di trampolino elastico che mi ha causato una lesione alla colonna vertebrale. Questo ha cambiato la mia vita, togliendomi l’uso delle gambe, ma non il mio modo di essere e di vivere lo sport. Mi sono tuffata in piscina e nell’acqua ho ritrovato la voglia di combattere, di competere e di vincere” – ha raccontato l’atleta.

DIRETTA/ Cerimonia apertura Paralimpiadi 2020 streaming Rai: ora Omara Durand e Cuba!

La passione per lo sport e l’adrenalina per la competizione però non l’hanno mai abbandonata sin da quando era una bambina. “L’impegno non mi ha mai spaventata perché le soddisfazioni più importanti sono il frutto di fatica e di concentrazione sempre costanti” – ha precisato la nuotatrice che parlando proprio dello sport ha aggiunto – “lo sport è stato una rinascita che mi ha permesso di scoprire un nuovo modo di essere e di vivere.

Lo sport è affrontare nel miglior modo possibile ciò che la vita ogni giorno propone”.

Giorgio Avola, fidanzato Bebe Vio?/ I due schermidori paparazzati insieme...

Giulia Ghiretti e la disabilità: dopo l’incidente mi sono buttata subito in acqua

Dopo l’incidente la vita di Giulia Ghiretti è cambiata. Da una tragedia la giovanissima nuotatrice ha trovato la forza di ricominciare e rinascere. “Devo ammettere che non è passato tanto tempo dall’incidente sul trampolino a quando sono entrata in acqua. Io mi sono fatta male a gennaio, sono uscita dall’ospedale a giugno e mi sono buttata in acqua con i primi allenamenti agonistici ad ottobre” – ha dichiarato la campionessa che ha confessato che l’idea di dedicarsi al nuoto è nata proprio in ospedale.

Bebe Vio, Portabandiera Paralimpiadi 2020/ L'azzurra a caccia di tre medaglie a Tokyo

“Mi sono da subito informata su cosa potessi fare una volta uscita” – ha detto la Ghirelli – “la fisioterapia in acqua mi ha fatto capire che volevo ripartire dal nuoto perché è lo sport dove sei solo tu, senza carrozzina ne niente, solo il tuo corpo. Inoltre mi aiutarono le fisioterapiste facendomi parlare con un nuotatore di Reggio Emilia che era aveva partecipato alle Paralimpiadi di Pechino 2008”. Il resto è storia: nel 2013 l’anno della consacrazione: la maglia azzurra, prima trasferta internazionale e prima medaglia ai mondiali di Montreal. Una cosa è certa: il nuoto è la sua dimensione. “Il nuoto mi trasmette un senso di libertà, mi sento senza vincoli, libera. Certo ci sono le giornate si e le giornate no, le giornate dove lo stile proprio non entra, ma è normale” – ha precisato l’atleta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA