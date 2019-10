Giulia Giannini: “A letto con Damiano Er Faina”/ La trans: “Ha tradito Sharon Macrì”

Damiano Coccia Er Faina avrebbe tradito Sharon Macrì. La confessione arriva da Giulia Giannini, una transessuale che ha rilasciato dichiarazioni davvero scottanti al settimanale Nuovo. “Conosco tantissime persone che vanno con i trans, dai politici importanti ai calciatori. – esordisce la Giannini, che poi cita il noto youtuber – Ho conosciuto anche Damiano Coccia. L’ho contattato sui social, lui sapeva chi fossi.” È a questo punto che Giulia fa una rivelazione davvero shock: “Il signorino ha parlato male delle famiglie arcobaleno, ma è venuto a letto con me: e, alla fine, mi ha lasciato in una camera d’albergo, dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata”. La fidanzata in questione, come la stessa Giannini sottolinea, sarebbe proprio Sharon Macrì, con la quale ha partecipato a Temptation Island Vip.

Giulia Giannini: “Damiano Er Faina è venuto da me, poi…”

Quando era Marco, era uno dei boys di Mara Venier a Domenica In; oggi però, il desiderio di diventare donna l’ha resa Giulia Giannini. È proprio lei a spiegare i dettagli dell’incontro con Damiano Er Faina. “Si è autoinvitato a casa mia per prendere un caffè – racconta – ho ancora i messaggi. Gli ho lasciato il mio numero e in un quarto d’ora era da me. Mi trovavo in un bed and breakfast, ma lui forse pensava che fosse un’abitazione privata. C’erano le telecamere: comunque io ho tenuto le chat e il numero. Poi non l’ho più sentito” ammette. Così conclude su Damiano ammettendo: “Pensavo che fosse più intelligente. Quando dice certe cose sulle coppie di fatto e sulle famiglie arcobaleno divento nera!”

Damiano Coccia “Er Faina” e l’attacco alle famiglie “arcobaleno”

Ma cosa aveva detto Damiano Coccia “Er Faina” sulle famiglie arcobaleno? Ecco le sue dichiarazioni: “Oggi so annato a fa i capelli e per caso so passato in mezzo ar Gay Pride. Io non so contro i gay, ma nun me fate sentì dei figli ai gay perché me inca**o come una bestia. Nun la chiamate famiglia. Almeno io non ce la faccio”. Come replicherà Er Faina a questa accusa di tradimento? E la sua fidanzata Sharon Macrì come reagirà? Crederà alle dichiarazioni di Giulia Giannini?



© RIPRODUZIONE RISERVATA