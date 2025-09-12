Tutto quel che sappiamo su Giulia Honegger la nuova fidanzata di Fedez: con lei il rapper ha dimenticato Angelica Montini

Giulia Honegger e Fedez sono sempre più innamorati e inseparabili. Almeno questo è quanto emerge dai social, da qualche mese a questa parte. Con la nuova fidanzata, il celebre rapper ha dimenticato Angelica Montini e avrebbe superato il divorzio da Chiara Ferragni. Giovane stilista, sta facendo di tutto per emergere nel mercato milanese, dopo gli studi in Liguria e la fondazione del brand Ayme assieme ad un’amica. Della sua vita privata non si sa molto altro, anche perché in questi mesi Giulia Honegger ha preferito mantenere un profilo basso.

Di sicuro con Fedez le cose sembrano procedere nel migliore dei modi. L’artista e imprenditore ha trovato il suo equilibrio sentimentale dopo un periodo difficile e dopo le numerose chiacchiere che lo vedevano vicino a Clara. Con quest’ultima, invece, sembra non esserci stato nulla al di là delle questioni lavorative. Così oggi il cuore di Fedez appartiene esclusivamente a Giulia.

Fedez e Giulia Honegger sempre più uniti e inseparabili: non solo un flirt estivo

Curioso che tra i follower della nuova fidanzata di Fedez ci sia proprio Angelica Montini, la ragazza che Fedez ha amato per molti anni durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni. Per quanto riguarda il rapper e la giovane compagna, la sintonia è davvero massima. Durante l’estate hanno dimostrato grande feeling e si sono mostrati felici e spensierati in vari appuntamenti della movida.

I due sono stati avvistati insieme al Twiga, ma anche nel ristorante di Briatore, il Crazy Pizza. Ora i fan attendono con ansia nuovi sviluppi, ma una cosa è certa. Giulia Honegger e Fedez sono a tutti gli effetti una coppia. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, di sicuro gli appassionati di gossip seguiranno con curiosità tutte le evoluzioni. D’altronde con Fedez le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

