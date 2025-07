Giulia Honegger è la nuova fidanzata di Fedez: in vacanza in Sardegna, il rapper pubblica il primo selfie di coppia.

Fedez ha ufficialmente una nuova fidanzata: dopo le paparazzate del settimanale Chi che li ha pizzicati insieme in Sardegna, i due escono ufficialmente allo scoperto con il primo selfie di coppia che ufficializza il legame tra i due. A pubblicarlo è stato lo stesso rapper condividendo la foto tra le storie del proprio profilo Instagram e che, rapidamente, ha fatto il giro del web. I due erano stati visti insieme già a Milano ma, ora, in Sardegna, stanno trascorrendo tantissimo tempo insieme.

Nella foto, il viso di lei è appoggiato alla spalla del rapper. I due, inoltre, guardano l’obiettivo, il tutto accompagnato dalla frase «Bro, you just posted cringe» (traducibile con «fratello, hai appena postato qualcosa di imbarazzante»).

Chi è Giulia Honegger, la nuova fidanzata di Fedez

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, dunque, Fedez ha voltato definitivamente pagina accanto a Giulia Honegger che sembra aver conquistato definitivamente il cuore del rapper. Di Giulia Honegger, tuttavia, non si sa molto soprattutto perché il profilo Instagram è privato. Il suo nome era finito sui giornali qualche mese fa ma ora il suo nome, accanto al rapper, è ufficiale.

In Sardegna, oltre a trascorrere molto tempo con i vari amici con cui si sono concessi la vacanza dividendo la casa che Fedez ha affittato anche negli anni scorsi, si ritagliano anche del tempo per stare da soli come hanno fatto quando sono stati pizzicati insieme dai paparazzi del settimanale Chi.