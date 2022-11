Giulia Innocenzi, chi è l’ex fidanzata di Pif/ Carriera e storia d’amore con l’attore

Giulia Innocenzi: chi è la conduttrice ex fidanzata di Pif

La vita privata di Pif è sempre stata piuttosto riservata e conservata lontano dalla luce dei riflettori. L’attore e conduttore, oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone nel programma pomeridiano di Rai1 Oggi è un altro giorno, è ora sentimentalmente legato alla compagna Nabila Ben Chahed, dalla quale ha anche avuto una figlia. Ma in passato l’ex volto delle Iene ha vissuto una lunga storia d’amore con Giulia Innocenzi, sua collega sul piccolo schermo, durata dal 2011 al 2016.

Conduttrice e blogger, Giulia Innocenzi si è fatta strada in televisione occupandosi di inchieste giornalistiche. Laureatasi in scienze politiche, avvia la sua carriera nel mondo della politica lavorando nel 2007 presso il Parlamento europeo per poi, l’anno successivo, candidarsi come segretario dei Giovani Democratici del Partito Democratico. In tv si occupa di Generazione Zero, spazio di Annozero dedicato ai giovani, e viene successivamente confermata da Michele Santoro in Servizio pubblico. Dal 2014 diventa conduttrice su La7 di Announo, talk politico in prima serata.

Giulia Innocenzi e Pif: la loro storia d’amore fino alla rottura nel 2016

Della storia d’amore tra Pif e Giulia Innocenzi si conoscono davvero poche informazioni. Sappiamo però essere stata una delle relazioni più importanti del conduttore e attore, durata dal 2011 al 2016. La coppia sembrava potesse durare per l’eternità: festeggiò i suoi primi anni di fidanzamento e venivano spesso paparazzati innamoratissimi ed affiatatissimi. Pochi anni dopo essersi messi insieme, i due tentarono anche un passo così importante come quello della convivenza, mentre erano ancora distanti dall’idea di sposarsi ed avere dei figli.

Improvvisamente a inizio 2016 Pif e Giulia Innocenzi si sono lasciati. Entrambi hanno cercato di rifarsi una vita, consapevoli comunque dell’importanza di quella storia d’amore, così longeva ed affiatata. Dopo Pif, non sappiamo se la conduttrice e blogger abbia avuto altri fidanzati, essendo piuttosto riservata.











