Giulia Izzo concorrente ad Amici 2021?/ Spunta un video dell’influencer e i fan…

Giulia Izzo, influencer seguita su Instagram da 415mila followers, sarà una delle prossime allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi? Il talent show più famoso della televisione italiana tornerà in onda, con la nuova edizione, tra poche settimane. I nomi degli allievi, naturalmente, sono top secret e saranno annunciati solo durante il primo speciale del sabato. Tuttavia, secondo quanto fa sapere il sito Webboh, ci sarebbero alcuni indizi per credere all’ipotetica presenza di Giulia Izzo nella scuola di Maria De Filippi come concorrente.

Come riporta il sito Webboh, Giulia Izzo, sempre molto attiva sui social, pare abbia caricato un video per raccontare la propria estate ai fans i quali avrebbero riconosciuto la saletta prove del programma di Maria De Filippi. La giovane influencer, dunque, avrà partecipato ai castin per la nuova edizione?

Chi è Giulia Izzo, probabile concorrente di Amici 2021

Classe 2003, Giulia Izzo ha studiato danza sin da quando era una bambina. oltre ad avere un grosso seguito sui social, ha già diverse esperienze televisive alle spalle. Ha partecipato coe ballerina al programma Ti lascio una canzone, ha registrato un video per la serie TV Violetta e ha recitato serie per ragazzi Miracle Tunes.

Giulia, dunque, ha già una carriera brillante alle spalle. Avrà deciso di mettersi in gioco partecipando ai casting per entrare nella scuola più famosa d’Italia? I fans, per scoprire la verità, dovranno aspettare il 18 settembre quando Amici tornerà in onda su canale 5 con la nuova edizione e sarà formata la nuova classe.

