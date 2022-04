Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani/ “Lei è l’altra metà della mela”

Mantenere inalterata la fiducia nell’amore dopo una storia lunga finita male non è mai semplice, ma Francesco Gabbani ci è riuscito dopo avere dato l’addio a Dalila, che è stata a lungo al suo fianco. Oggi, infatti, il cantante, che vanta nel suo curriculum una vittoria al Festival di Sanremo con “Occidentali’s Karma“, è felice grazie a Giulia, che sarebbe legata a lui da quasi due anni.

I due sono davvero riservatissimi e non amano apparire davanti alle telecamere, anche gli scatti di coppia sui rispettivi profili social sono davvero pochissimi. Lei, però, appena ne ha la possibilità fa il possibile per esserne al suo fianco negli impegni di lavoro e sostenerlo.

Chi è Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani: lei è quella giusta

Nonostante Gabbani non ami parlare della fidanzata, chi lo conosce bene è sicuro di una cosa tutt’altro che di secondo piano: la sua canzone “Viceversa” sarebbe proprio dedicata a lei. E avere ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo proprio con questo brano non può che essere ulteriore motivo di orgoglio per lui. L’artista toscano non sembra avere dubbi sul fatto che Giulia sia davvero quella giusta per lui, al punto tale da averla definita “l’altra metà della mela“. Una frase dal significato davvero inequivocabile.

Francesco crede fortemente nel rapporto di coppia e lo ha ribadito nel corso di un’intervista in cui ha fatto dichiarazioni importanti: “Sono molto fedele, per me è automatico. Se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna. Sennè meglio star soli e divertirsi”.

Il primo a rivelare della sua relazione con Giulia è stato proprio il diretto interessato, che ha sottolineato come la conoscenza con lei sia nata per motivi professionali: “Durante la quarantena ero con Giulia – aveva raccontato a ‘Domenica In’ –.Lei è la mia compagna, che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati dai ‘firmacopie’ al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”.

