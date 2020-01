Giulia Latini fidanzata?/ Dopo il seno nuovo anche l’amore… (Trono Classico)

Giulia Latini è ormai la star del momento, o quasi. Dopo mesi passati nel dimenticatoio, la bella ex di Uomini e donne è tornata a farsi notare sui social per via del suo seno nuovo di zecca. Lei stessa ha rivelato di essersi rifatta il seno proprio il mese scorso al grido di: “Alt, non mi sono mai fatta influenzare da quando avevo 14 anni che ero in un ambiente molto particolare che era l’accademia e ora, a 25 anni, devo farmi influenzare da eventuali commenti o critiche?”. Proprio per questo la famosa non scelta di Luca Onestini ha preso la palla al balzo e si è lasciata andare ad un intervento che l’ha resa come lei voleva, senza sè e senza ma. Adesso appare raggiante sui social ma questo seno nuovo le avrà portato fortuna anche in amore? La risposta arriva proprio dalle sue ultime storie in cui, dopo aver messo ko l’influenza, è andata in giro per Roma a fare shopping nei giorni dei saldi.

GIULIA LATINI ANCORA SINGLE? ECCO LA SUA RISPOSTA SOCIAL

In molti continuano a chiedere a Giulia Latini se sia arrivato per lei il momento di essere felice in amore dopo le ultime delusioni ma, a quanto pare, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne è ancora libera e felice, o quasi. In particolare, a chi le chiede a che punto si trova la sua vita privata, ecco che Bionditudo risponde per le rime mostrando il suo cane e chiedendo a lui di riferire qualcosa sul loro rapporto d’amore. Il punto è che Giulia non è ancora fidanzata e adesso sono in molti ad aspettare per lei un grande annuncio, magari proprio il ritorno a Uomini e donne per un bel trono e una meritata storia d’amore. Sarà questo che le porterà il 2020?

