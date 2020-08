Giulia Latini “Ho il Covid”/ Ex Uomini e Donne “mi prendo le mie responsabilità ma…”

Salgono i contagi da Coronavirus in Italia e come temuto neppure i vip di ritorno dalla vacanze ne sono purtroppo immuni. Lo sa bene l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Latini, la quale è intervenuta attraverso i suoi social annunciando a sorpresa di avere il Coronavirus. La giovane, diventata popolare grazie al programma di Maria De Filippi dove corteggiava Luca Onestini ha comunicato ai suoi follower la notizia con un lungo post scritto dopo essere tornata da una vacanza in Grecia e sull’isola di Ibiza, tra i luoghi considerati più a rischio. “Ciao ragazzi, vi siete preoccupati in molti e questo mi fa piacere. Ho sempre comunicato in estrema trasparenza con voi, quindi volevo dirvi che purtroppo sono risultata positiva al Covid-19”, ha annunciato, rendendo così noto il risultato del tampone. Quindi ha reso noti anche i suoi sintomi attuali aggiungendo: “Per chi fosse preoccupato per il mio stato di salute non c’è da agitarsi, ho solo forte emicrania e spossatezza”.

GIULIA LATINI POSITIVA AL CORONAVIRUS

L’ex corteggiatrice Giulia Latini, se da una parte ha avuto a cuore la preoccupazione dei suoi numerosi follower, dall’altra ha voluto anche smorzare sul nascere le possibili polemiche: “Sicuramente molti altri faranno qualunquismo inutile dicendo cose tipo “te la sei cercata” o “ti sta bene”. Fate pure. Non voglio in nessun modo polemizzare e mi prendo le mie responsabilità”, ha aggiunto nel post Instagram. Sotto certi aspetti però, questo momento potrebbe rivelarsi per lei positivo, al punto da annunciare i suoi progetti futuri: “Ad oggi l’unica cosa che so è che starò per un po’ sola con me stessa e avrò modo di trascorrere delle giornate più introspettive e meno superficiali rispetto all’ultimo periodo”. Attualmente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato di essere isolata a Roma, “quindi la mia famiglia e i miei amici sono al sicuro”. Nonostante questo non ha voluto perdere la sua innata positività mandando a tutti i suoi follower un bacio “contagioso”.

Visualizza questo post su Instagram Con positività, come sempre. ❣️ Un post condiviso da Giulia Latini (@bionditudo) in data: 21 Ago 2020 alle ore 8:18 PDT





