Giulia Latini “ho imparato ad amarmi”/ Ex Uomini e Donne “Ora mi accetto e mi stimo”

Con un lungo post su Instagram, Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di vuotare il sacco e raccontare ai suoi follower il suo lungo ed intenso percorso introspettivo alla ricerca di se stessa. Un percorso fatto anche di tanta solitudine ma che l’ha portata a maturare e soprattutto ad amarsi di più. Quello vissuto da Giulia è stato un vero e proprio calvario esistenziale durante il quale si è ritrovata a combattere con i suoi “mostri interiori”. Una solitudine, la sua, che si è rivelata necessaria per guarire. “Questo tempo da sola mi è servito per tornare sana emotivamente e fare chiarezza con me stessa”, ha ammesso nel lungo post Instagram. Giulia si è ritrovata ad un bivio: continuare a fuggire dai suoi fantasmi o affrontarli una volta per tutte. Ciò che gli altri non hanno compreso “è solo che, in questo lungo periodo, ho capito come salvarmi da sola”, ha spiegato.

La Latini ha fatto ammenda del suo passato svelando come pur di vivere a pieno un sentimento fosse pronta a lanciarsi “in faccia ad un muro”. Oggi, finalmente, è diventata quel tipo di donna che in passato invidiava: “riesco a ponderare meglio le mie scelte, riconosco ciò che per me è tossico prima di esserci dentro con tutte le scarpe ed ho imparato non a bastarmi, ma ad amarmi follemente”, ha ammesso.

GIULIA LATINI, IL LUNGO SFOGO SOCIAL

Oggi è una nuova Giulia Latini quella che ha deciso di raccontarsi ai suoi follower: “Amo tanto la mia vita, non la cambierei con quella di nessun altro”, dice, ed ama anche le poche persone che ne fanno parte. Solo oggi, ha confidato, “riesco ad ascoltarmi veramente, a non farmi più del male da sola e a spiegare a me stessa che in fin dei conti i miei difetti sono veramente speciali: mi rendono diversa da chiunque al mondo”. “Io sono la mia rarità”, ha ammesso ancora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, conscia di poter apparire banale con questi discorsi se non addirittura “matta” ma in realtà, dice, solo fedele a se stessa. Oggi si dice addirittura felice di sbagliare poiché ciò le dà la spinta per migliorarsi sempre di più. “Sono diventata la donna indipendente che sa chi è cosa vuole”, ha proseguito ancora nel lungo post social, ammettendo di avere ancora le sue notti insonni e i suoi malesseri, “ma sono così e mi piaccio così”. Sebbene sogni come tutte il grande amore, quello “sano”, aggiunge: “Ora però mi accetto, mi amo e mi stimo. Mi basta”, chiosando con un messaggio a tutti i suoi follower: sbagliate e miglioratevi ancora di più.

