Giulia Latini, ‘pace’ con Soleil Sorge “In debito con lei”/ “Ho scansato un fosso…”

Giulia Latini si riappacifica con Soleil Sorge e lancia delle frecciatine a Luca Onestini e Manila Nazzaro. Giulia e Soleil Sorge avevano partecipato insieme a “Uomini e Donne” in quanto entrambe corteggiavano Luca Onestini. Per questo motivo, molti le hanno considerate nemiche ma durante il programma Gf Vip Party condotto da Giulia Salemi si è voluto sfatare questo mito. Giulia Latini ha voluto ringraziare Soleil: “La gente non sa che io sono in debito con Soleil perché mi ha fatto scansare un fosso e lei può confermare”. Giulia ha ammesso di non aver mai legato con Soleil durante il programma e ha espresso un parere in merito al suo comportamento: “E’ stata sempre molto provocatrice ed è rimasta così nel tempo. Questo suo fare da st**** diverte anche. Io ho pensato, ha occasioni per farsi vedere buona e carina ma prosegue per la sua strada e non sfrutta questa occasione per mostrare un lato più tenero che penso ci sia”.

Poi Giulia ha voluto dare un giudizio sul triangolo che ha coinvolto Soleil, Alex Belli e Delia Duran: “Reputo Sole una ragazza molto sveglia e un come Alex al di fuori non lo avrebbe mai guardato. Lui magari le ha fatto gioco. È lì per giocare e sta giocando bene le sue carte, se fosse stata vittima se ne sarebbe tirata fuori”. Giulia Latini faceva il tifo per Manuel Bortuzzo e Aldo Montano e ora ammette di essere fan di Davide: “E diretto e dice sempre la sua. Non prende le parti o si schiera come fa Manila che si schera in base a come vanno le cose”.

Giulia Latini e la solitudine: “Mi accetto e mi stimo”

Giulia Latini è stata la corteggiatrice di Luca Onestini, l’ex calciatore, che ha debuttato sul piccolo schermo dopo aver vinto il concorso di bellezza Mister Italia. Luca e Giulia cominciarono una frequentazione ma alla fine il ragazzo scelse Soleil Sorge. Intanto però Giulia si fece apprezzare dal pubblico e, partecipando al programma di Maria De Filippi moltissimi spettatori cominciarono a seguirla sui suoi profili social ufficiali. Oggi è una delle influencer più seguite su Instagram sulla sua pagina chiamata “Bionditudo” che conta 900mila followers. Attraverso il canale dispensa consigli su make-up, sport, allenamenti e anche sulle due ruote.

Tre anni fa, nel 2018, fece sapere al magazine di Uomini e Donne di aver trovato l’amore fuori dal programma. Una volta abbandonato il dating show infatti la Latini ha incontrato un avvocato di nome Andrea e, a quanto pare, i due sono ancora legati tuttora. La giovane aveva però ammesso sui social di stare bene da sola: “Sono stata sola perché ne avevo bisogno, dovevo guarire. Solo oggi riesco spiegare a me stessa che in fin dei conti i miei difetti sono veramente speciali: mi rendono diversa da chiunque al mondo”. La giovane influecer racconta che vorrebbe amare ed essere amata davvero come non le è mai successo: “Ora però mi accetto, mi amo e mi stimo. Mi basta”.



