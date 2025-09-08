Ritorno di fiamma tra Giulia Latini e Mattia Carrano? Spunta una segnalazione sui social che fa discutere

Giulia Latini è stata un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e più precisamente dell’ex tronista Luca Onestini che ora è diventato un personaggio che gira tutti i reality show in giro per il globo e che è finito a vedersi lasciare da una famosa influencer a cui ha chiesto un parere all’intelligenza artificiale. Nell’ultimo anno la donna aveva ritrovato l’amore accanto a Mattia Carrano.

L’attore protagonista della serie tv Prisma (disponibile su Prime Video) ha avuto una storia d’amore con l’ex del dating show, ma i fan hanno vissuto un dispiacere quando dopo alcuni mesi di rivelazione tutto si è sciolto come neve al sole. Ma ora pare che le cose siano cambiate perché potrebbe esserci stato il tanto atteso ritorno di fiamma.

Giulia Latini e Mattia Carrano, spunta una segnalazione: “Sono tornati insieme!”

La segnalazione sul probabile ritorno di fiamma tra Giulia Latini e Mattia Carrano è arrivata alla pagina Instagram VeryInutilPeople: “Stanno di nuovo insieme!”. Ma perché sarebbe tornati insieme dopo che avevano annunciato la rottura?

Questa persona che ha lanciato la segnalazione ha visto sul profilo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne un video con l’ex a qualche evento di moto e gli era rimasto impresso il casco che aveva in mano. E lei, in un carosello di foto, ha postato una foto con proprio quel casco in mano e nelle storie di Instagram Lei parlava di farsene un giro in moto per il Lazio. E l’ultima prova del ritorno di fiamma quale sarebbe? Il fatto che gli ultimi post dell’attore sono ‘cuoriciati’ da lei. Idem quelli di quest’ultima.

