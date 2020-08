Giulia Latorre, figlia del marò: “Mi piacciono le donne”/ “La tv? Provino per GF e..”

Fa la bagnina ma sogna la vita militare e anche un po’ quella televisiva. Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano Latorre, ha 26 anni e tanti progetti. Li ha raccontati nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, attraverso la quale, raccontando la vita da bagnina, ha ribadito il suo coming out. “Spesso gli approcci sono divertenti. Quando rispondo che amo le donne qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza” ha esordito. Giulia sogna la vita militare – “in testa ho da sempre le Forze Armate: i Carabinieri, per esempio. Faccio concorsi, mi preparo, mi alleno” – tuttavia non teme che il suo orientamento sessuale possa in qualche modo ostacolarla in questo ambiente. “le cose oggi stanno cambiando per fortuna, c’è molta più intelligenza rispetto agli anni addietro. – ha dichiarato – Quando ho fatto la mini-naja ho avuto occasione di parlare con una psicologa che mi ha messo a mio agio. Io nel mio futuro mi vedo in una famiglia, non amo la solitudine. Sono fatta per la vita militare però la mia socievolezza mi porta a stare sempre con gli altri. Vedremo”.

Giulia Latorre e quel sogno chiamato Tv: “Ho fatto il provino per…”

Giulia Latorre ammette di non disdegnare il mondo dello spettacolo e, nel corso dell’intervista, confessa: “Ho anche fatto il provino per il Grande Fratello ma alla fine non sono stata presa. A Uomini e donne rinunciai anche per entrare in Marina”. D’altronde la figlia del marò non nega di pensare alla possibilità di entrare nel mondo della televisione: “Mi piace l’idea di lavorarci, anche se non cerco pubblicità per me stessa. – tiene a precisare – Io sono una che ama fare sport, scherzare, fare battute, sono una ragazza molto estroversa. Nell’uniforme mi sento bene ma mi sento bene anche in mezzo agli altri, non è una contraddizione.” Infine chiarisce: “Il cattivo rapporto con mio padre è purissima invenzione, ci sentiamo spesso e sia lui che mia madre hanno sempre appoggiato le mie scelte”.



