Giulia Lisioli, ex fidanzata Blanco/ La doccia fredda dopo il Festival di Sanremo

Giulia Lisioli e Blanco: la rottura inaspettata poco dopo il Festival di Sanremo

Giulia Lisioli è l’ex fidanzata del celebre cantante Blanco, vincitore all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Mahmood. La loro storia d’amore è giunta al capolinea poco tempo dopo la fine della kermesse, quando l’artista è stato pizzicato in discoteca insieme ad un’altra ragazza, Martina Valdes, la sua attuale fidanzata. Il cambio di rotta di Blanco ha sorpreso tutti, dato che dopo la vittoria al Festival aveva speso parole molte importanti per Giulia, descrivendola come la ragazza perfetta per lui. “Tengo molto a lei. L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. È una ragazza delle mie parti”, aveva dichiarato in un’intervista.

Blanco "Il palco per me meglio del sesso"/ Confessione choc

Giulia Lisioli ha “cancellato” la sua storia d’amore con Blanco

Qualcosa tra i due non ha funzionato, così dopo una lunga storia d’amore hanno deciso di lasciarsi definitivamente e prendere strade diverse. La reazione di Giulia alla rottura non è apparsa proprio pacifica o di indifferenza. Molti fan, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che dopo l’addio con Blanco, la ragazza ha sottoposto il suo profilo social ad una sorta di pulizia di ricordi, foto e contenuti legati al cantante. Probabilmente, dietro questa decisione, può esserci appunto l’avvicinamento tra Blanco e Martina Valdes.

LEGGI ANCHE:

Martina Valdes, nuova fidanzata Blanco/ Il bacio in discoteca mentre lui...EUROVISION SONG CONTEST/ Rap, cancel culture e un sapore di già visto e sentito

© RIPRODUZIONE RISERVATA