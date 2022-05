Giulia Lisioli, ex fidanzata Blanco/ La storia tra i due finita dopo il Festival di Sanremo

Giulia Lisioli e Blanco: è finito l’amore tra i due

Giulia Lisioli è la ex fidanzata di Blanco. L’amore è ufficialmente finito tra il giovane vincitore di Sanremo 2022 con “Brividi” e la ragazza estranea al mondo dello spettacolo e della televisione. Eppure pochi mesi fa proprio Blanco, protagonista indiscusso del Festival di Sanremo 2022, diceva: “ci tengo a lei. L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. È una ragazza delle mie parti”.

Qualcosa tra i due è andato storto, visto che pochi mesi dopo i due hanno deciso di lasciarsi prendendo due strade completamente diverse. C’è chi pensa possa essere successo qualcosa di grave visto che la ragazza ha eliminato tutte le foto in compagnia del rapper sui social. Non è dato saperlo, ma sta di fatto che la loro storia è oramai finita.

Chi è Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco

Ma chi è Giulia Lisioli, la ex fidanzata di Blanco? Sono davvero pochissime le informazioni sul conto della giovane ragazza che è estranea al mondo della musica e dello spettacolo. La ex coppia era apparsa per la prima volta insieme durante i Seat Music Awards 2021 con Blanco che sui social aveva pubblicato una foto in compagnia della sua amata. Si trattava della prima foto ufficiale a conferma di un rapporto nato circa un anno e mezzo prima sui banchi di scuola di Brescia.

Proprio così: Blanco e Giulia si sono conosciuti tra i banchi di scuola a Brescia, città dove sono nati entrambi. La conferma della loro storia era arrivata proprio da Blanco che anche a Radio Dj disse: “se sono fidanzato? Sì, e ci tengo! L’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente” – precisando – “mi prendo cura di lei. Sempre”.

