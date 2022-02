Giulia Lisioli, fidanzata di Blanco/ Video bacio appassionato alla festa dopo Sanremo

Giulia Lisioli è la fidanzata di Blanco: la ragazza è apparsa in televisione in occasione della finale del Festival di Sanremo 2022, quando il cantante, dopo avere vinto la kermesse insieme a Mahmood, è andato ad abbracciarla in platea. A lei, poco prima, aveva dedicato l’esibizione sulle note di “Brividi”. La coppia, soltanto qualche ora dopo, ha celebrato il trionfo con una meritata festa.

Tananai, chi è la fidanzata?/ "È particolare, l'avete vista in un mio video..."

I due, nel corso delle celebrazioni, sono stati protagonisti – come mostrato in un video diffuso sui social network – di un romantico ballo, con tanto di bacio finale. Le immagini hanno fatto sognare i fans, che sono venuti a conoscenza della loro relazione soltanto qualche mese fa in occasione dei Seat Music Awards. La storia d’amore è di lunga data, ma preferiscono viverla nel completo riserbo, lontano dai riflettori.

La Rappresentante di Lista: "A Eurovision con San Marino o Vaticano"/ "Pronti a..."

Giulia Lisioli, fidanzata di Blanco: chi è

Nonostante Giulia Lisioli, la fidanzata di Blanco, sia molto riservata, qualcosa in merito alla sua personalità è venuto alla luce. A parlare di lei è stata, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lunedì 7 febbraio, è stata la giornalista Annalia Venezia, che ha seguito da vicino la kermesse ligure ed era presente alla festa dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2022.

“Era davvero emozionata dopo la vittoria. Giulia ha 19 anni, è molto carina e simpatica, oltre che intelligente. È la classica ragazza che sa tenere testa al suo uomo. Durante i festeggiamenti lui è andato da lei e l’ha baciata. Ho realizzato il video e l’ho pubblicato, poi me ne sono pentita perché credevo che fosse un momento intimo e riservato e quindi l’ho tolto. Lei mi ha scritto chiedendomi di ripubblicarlo perché desiderava averlo. Ci teneva, era l’unico ricordo che aveva della serata”, ha spiegato.

Sabrina Ferilli e la citazione sbagliata a Sanremo/ "Calvino non l'ha mai scritto..."

“La fidanzata di Blanco è molto carina e gli sa tenere testa, ho filmato il loro bacio” A #Pomeriggio5 gli scoop sanremesi di @annaliavenezia pic.twitter.com/jAaUnEvpqj — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 7, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA