Giulia Lisioli, la fidanzata di Blanco/ Al suo fianco ai Seat Music Awards

Chi sta seguendo il Festival di Sanremo ha avuto modo di apprezzare Blanco, il giovane cantante che fa coppia con Mahmood con cui interpreta “Brividi“, uno dei brani favoriti per la conquista della vittoria. Nonostante la giovane età (ha solo 18 anni), l’artista ha già una fidanzata a cui si sente già legatissimo e non ha esitato a presentarla ai suoi follower sui social. Un gesto semplice, ma che conferma quanto il sentimento che lui prova sia forte.

Lei ha voluto essere vicino al fidanzato in un’occasione importante come questa, come già aveva fatto qualche mese fa ai Seat Music Awards. La rassegna è stata la prima occasione in cui i suoi fan hanno scoperto che il suo cuore fosse già occupato. Entrambi, però, sono particolarmente riservati e non amano rilasciare interviste sulla loro storia d’amore.

Blanco e l’amore con la fidanzata Giulia Lisioli: cosa sappiamo di lei

Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco, proprio poco dopo i Seat Music Awards che si erano tenuti all’Arena di Verona, ha aggiornato il suo profilo social mostrando la sua fidanzata. Di lei si sa davvero pochissimo: è originaria di Desenzno del Garda, località in provincia di Brescia, ed è una studentessa. Anche lei non manca di pubblicare scatti che la ritraggono insieme al cantante. Emblematica la didascalia a corredo che lei aveva pubblicato recentemente: “Il mio 2021“.

I due sarebbero legati da poco più di un anno. Recentemente il cantante ha fatto uno strappo alla regola e ha parlato di lei: “Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo – ha detto lui a ‘Vanity Fair’ -. L’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Quindi so che non le interessa questo. Mi prendo cura di lei. Sempre”.

