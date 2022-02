Giulia Lolli, compagna Claudio Simonetti/ Ex mogli Anna Kanakis e Donatella De Campi

Ana Kanakis, prima moglie di Claudio Simonetti

Il compositore Claudio Simonetti, che tra due giorni compirà 70 anni, ha avuto diverse storie importanti. La prima moglie del musicista è stata Anna Kanakis, Miss Italia 1977. Figlia di padre greco e di madre originaria di Tortorici, Anna è diventata Miss Italia a soli 15 anni, è stata la prima più giovane reginetta ad essere eletta. Successivamente ha iniziato la carriera di attrice, debuttando con piccoli ruoli nei film di Sergio Martino e Castellano e Pipolo. Nel 1989, il primo ruolo drammatico nella pellicola ‘o Re di Luigi Magni, con Giancarlo Giannini e Ornella Muti. Claudio Simonetti e Anna Kanakis si sono sposati nel 1981, ma il matrimonio è finito nel 1983. Il compositore, che ha lavorato a lungo con Dario Argento, si è sposato altre due volte.

Francesca Fagnani, chi è/ Dal dottorato in Filologia Dantesca ad Annozero con Santoro

Donatella De Campi e Giulia Lolli: le figlie Federica ed Emilia

La seconda moglie di Claudio Simonetti è stata la ballerina Donatella De Campi. Dal matrimonio, celebrato nel 1989 e finito nel 1994, è nata Federica, la prima figlia del compositore. “Questa è un’autobiografia bella, e non solo perché mi riguarda in prima persona poiché mio padre racconta la sua crescita personale e professionale, la mia nascita e quella di mia sorella, racconta della naturalezza ed immediatezza con la quale si è innamorato di mia madre, di quei nonni che non ci sono più e di quanta (caspita, quanta!) arte ci sia, da generazioni, nella nostra famiglia”, ha scritto Federica Simonetta su Instagram quando è uscita l’autobiografia del padre “Il ragazzo d’argento”. Dal 2009 Claudio Simonetti è legato sentimentalmente a Giulia Lolli, che lo ha reso padre per la seconda volta della figlia Emilia.

LEGGI ANCHE:

Enrico Mentana, chi è il compagno di Francesca Fagnani/ "Più buono che in tv"JOSÈ, FIGLIO DI AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO/ Lei: "Sono la 'cattiva', Ama il buono"

© RIPRODUZIONE RISERVATA