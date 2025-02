Ne ha fatta di strada da quel ‘fortunato’ debutto del 1999 in una pellicola diretta da Gabriele Muccino; parte proprio da qui la strada del successo per Giulia Louise Steigerwalt che è oggi tra le attrici più richieste e stimate del settore. Il set era quello di ‘Come te nessuno mai’ e pur trattandosi di un esordio era già chiara la sua caratura artistica e interpretativa che negli anni a seguire, fino ad oggi, l’ha portata a vestire i panni e ruoli più disparati senza mai peccare di poca credibilità.

Classe 1982, Giulia Louise Steigerwalt è originaria di Houston ma è in Italia che getta le basi per la sua passione per la recitazione, poi ampliata a Los Angeles. Come anticipato, diversi sono i film di spicco dove ha avuto modo di primeggiare come protagonista o co-protagonista: da L’ultimo bacio a Mari del sud, passando per Si può fare presentato nel 2008 al Festival Internazionale del Film di Roma.

Matteo Rovere, marito di Giulia Louise Steigerwalt: un amore ‘nel segno’ del cinema

Inesauribile la voglia di cinema e arte di Giulia Louise Steigerwalt; lo dimostra il suo grande successo anche da regista e soprattutto da sceneggiatrice; non a caso, nel 2022 si è resa protagonista di un esordio vincente con Settembre conquistando il David di Donatello proprio come miglior regista esordiente. Ma cosa sappiamo invece sul marito Matteo Rovere e dunque sulla vita privata di Giulia Louise Steigerwalt?

Come giusto che sia, Giulia Louise Steigerwalt separa vita professionale e vita privata; raramente si è espressa a proposito della quotidianità con il marito Matteo Rovere ma è lecito credere che la passione in comune sia stato un collante non da poco per il loro legame. Anche lui è infatti un volto noto dell’industria cinematografica seppur con un ruolo diverso; è infatti uno stimato produttore e regista.

