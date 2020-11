Giulia Maria Scarano espulsa?/ Furiosa dal preside per l’addio a Rebecca (Il Collegio

Giulia Maria Scarano espulsa ne Il Collegio 5?

Giulia Maria Scarano rischia l’espulsione nella nuova puntata de Il Collegio 5 in onda oggi, 24 novembre, su Rai2. Il cerchio si stringe intorno ai protagonisti di questa edizione del docureality della rete giovane di casa Rai e sembra che per la bella pugliese sia arrivato il momento di dire addio alla sua giacca blu. Il promo della nuova puntata la mostra con capo chino e senza giacca che, invece, ritroviamo sulla cattedra al cospetto del Preside Bosisio che abbiamo lasciato su tutte le furie con lei per via della sua reazione alla pagella di Rebecca. Quando la sua compagna è uscita in giardino annunciando il suo addio alla scuola, Giulia Maria Scarano ha dato un’occhiata alla sua pagella strappata e si è subito diretta dal Preside per chiedere spiegazioni. Sarà proprio questa reazione che metterà in discussione il percorso di Giulia Maria Scarano ne Il Collegio 5. Come andrà a finire per lei in questa puntata? Avrà modo di scusarsi e indossare di nuovo la sua giacca avviandosi verso l’esame finale o dovrà lasciare la scuola e tornare a casa?

Giulia Marano Scarano si scusa con Raina ma…

Nella puntata scorsa, Giulia Maria Scarano non si è messa in mostra (negativamente) solo per questo colpo di scena finale a sostegno di Rebecca, ma ne ha combinato di ogni anche nel momento in cui i ragazzi sono usciti per la gita. In quel frangente la pugliese ha disturbato la lezione, è stata poco attenta e si è lasciata rotolare insieme ai suoi compagni. Alla fine, però, è rinsavita e ha chiesto una lettera per chiedere scusa a Raina, per aver disturbato la lezione, e poi anche alla sorvegliante per essere stata cattiva con lei prendendola in giro. Insomma, un vero e proprio vulcano in eruzione che potrebbe portarla fuori dalla scuola alla prossima esplosione, che sia proprio quella con il Preside a farlo?



