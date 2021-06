Giulia Mastrantoni/ Da dama di Uomini e Donne a single a Temptation Island 2021

Giulia Mastrantoni da Uomini e Donne a Temptation Island 2021. C’è anche la bellissima dama del Trono Over tra le single tentatrici della nona edizione del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Classe 1987, Giulia è nata il 5 novembre a Roma sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Bella da togliere il fiato, si fa notare proprio nel seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, Giulia ha deciso di proseguire il percorso di studi frequentando la facoltà di Ingegneria Civile presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Un percorso che la bella dama ha concluso laureandosi con ottimi risultati, ma ad un certo punto ha deciso di cercare la sua strada nel mondo del lavoro alla ricerca della propria indipendenza economica. Poco dopo aver conseguito la laurea, Giulia ha lavorato per un lasso di tempo proprio con l’Università Tor Vergata, mentre nel 2017 ha cominciato a lavorare ricorrendo il ruolo di Business Analyst presso la prestigiosa casa automobilistica tedesca Mercedes Benz. L’anno successivo invece, riesce ad approdare presso la Edilfar Rent in una compagnia specializzata nel settore del noleggio degli autoveicoli.

Chi è Giulia Mastrantoni: dopo Uomini e Donne approda a Temptation Island 2021

Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Civile, Giulia Mastrantoni ha virato il suo percorso professionale in tutt’altra direzione specializzandosi in un trattamento estetico molto richiesto di questi tempi. Si tratta del microblading, ossia un trattamento delle sopracciglia. Intanto si è fatta notare anche nel mondo della televisione partecipando come dama al Trono Over di Uomini e Donne dove la sua bellezza ha catturato l’attenzione di due cavalieri: Riccardo Guarnieri e Michele Dentice. Una partecipazione che non è passata inosservata nemmeno al pubblico dei social che ha cominciato a seguirla su Instagram. Adesso per la bella Giulia è arrivato il momento di confrontarsi con un’altra avventura televisiva: quella di Temptation Island 2021!

