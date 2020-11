Giulia Matera/ Sgridata dalla Petolicchio, userà la diplomazia? (Il Collegio 5)

Giulia Matera è ‘colpevole’ di fare il nome di Simone Bettin al preside nella scorsa puntata de Il Collegio 5 ma le cose per lei non sono andate come previsto. Proprio martedì scorso, la Petolicchio ha scoperto che Giulia ha provato a coprire i suoi compagni affermando che i dissapori e le teste calde di questa edizione si stavano calmando ed erano molto cambiati. A quel punto la prof di matematica non ha potuto far altro che sgridarla richiamandola all’ordine e, soprattutto, all’etica che il suo ruolo richiede. Giulia Matera però non ha preso solo bastoni ma anche carote perché, alla fine della scorsa puntata, è risultata la migliore della classe per la gioia di chi la segue che questa sera la ritroverà al suo posto. Come farà a gestire questa classe di scapestrati? Ma chi è Giulia Matera?

Giulia Matera sgridata dalla Petolicchio, uscirà da Il Collegio 5?

La studentessa del Collegio 5 ha 15 anni, arriva da Salerno e si è sempre definita la paladina della giustizia e ha pregato tutti di chiamarla ‘avvocato di Salerno’. La sua indole altruista potrebbe comunque offuscare il suo ruolo nella scuola perché, a differenza dei suoi compagni, è convinta che le cose si possano cambiare con l’educazione e la gentilezza. Queste doti e questo modo di fare le permetterà di vincere la resistenza dei suoi compagni che sono arrivati a ‘distruggere’ l’aula la scorsa settimana? Lo scopriremo solo questa sera, intanto, è chiamata a fare i nomi dei ragazzi più ‘difficili’, li farà davvero? La vita privata? Al momento sembra proprio che Giulia Matera sia ancora single quindi chi si vuole fare avanti…



© RIPRODUZIONE RISERVATA