Giulia Mazzola, la giovane soprano che incanta i teatri: dagli esordi ai traguardi internazionali fino al fidanzato.

Giulia Mazzola è una soprano prodigio che a soli 28 anni vanta una carriera incredibile. Ha iniziato a cantare sin da piccola, quando di anni ne aveva solo 8. A questa età aveva cominciato nel coro delle voci bianche, con il Maestro Antonio Sottile: “Andai in Conservatorio per fare l’audizione al coro delle voci bianche“, aveva detto Giulia, “e il Maestro Sottile “rimproverò” la mia mamma dicendole: Signora, perché non l’ha portata prima qui? Ma la mia mamma non aveva neanche idea di cosa fosse un coro delle voci bianche fino ad allora, quindi è stato un momento molto divertente“.

Dopo la prima esperienza al conservatorio, Giulia Mazzola,, ha spiegato di non essersi mai più staccata dal mondo del canto. Come lei stessa ha raccontato, non appena ha iniziato a cantare si è sentita al suo posto e a 10 anni ha confessato ai suoi genitori di voler andare via dalla Sicilia per iniziare a studiare e diventare una professionista. Giulia Mazzola è sempre stata sostenuta dalla sua famiglia, che ha fatto molti sacrifici per farla diventare quella che è oggi.

Giulia Mazzola parla della sua famiglia: “Hanno fatto molti sacrifici“

“Provengo da una famiglia normale e so quanti sacrifici hanno fatto i miei genitori per far sì che il mio futuro fosse quello che sognavo da piccola“, ha raccontato Giulia Mazzola. In tutto il suo percorso è stata seguita dalla maestra Francesca Martorana che è ancora oggi il suo grande faro. Ma passiamo ora alla vita privata? Cosa si sa della soprano? La cantante lirica non ha mai voluto parlare della sua vita sentimentale, ma guardando il suo profilo Instagram si scopre che è fidanzata con Giovanni Fergnani, che sempre in base a quanto si scopre dal suo profilo suona l’oboe.