C’è anche Giulia Mei, ex concorrente di X Factor tra i cantanti protagonisti del Concerto Primo Maggio 2025 in programma nella splendida cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, quest’anno è presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama. Non solo, sul palcoscenico troveremo anche Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore scientifico famoso sui social per La Fisica che ci piace. Una gran bella occasione per la cantautrice e pianista originaria di Palermo che si è fatta notare durante l’ultima stagione di X Factor dove ha conquistato il pubblico e la giuria composta da Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro con la canzone “Bandiera”.

Proprio la cantante parlando del suo brano ha detto: “non è una canzone, ma uno sfogo di me”. Una canzone potente che affronta un tema delicato ed importante come le ingiustizie subite dalla donne costrette, quotidianamente, a dover limitare la loro libertà.

Giulia Mei e il successo di Bandiera: “vivo la mia sessualità come uno stigma”

Giulia Mei, la cantante di Bandiera parlando del suo brano ha detto: “vivo la mia sessualità come uno stigma, voglio solo una libertà che mi accompagni sotto casa”. Una canzone che non è affatto passata inosservata visto che, prima di essere presentata al pubblico nazionale popolare di X Factor, è stata premiata anche con il prestigioso Premio della Critica e Voci per la Libertà – Amnesty International 2024. Giulia Catuogno, questo il suo vero nome, è una cantautrice di grandissimo talento che durante la sua giovane carriera si è già fatta conoscere ed apprezzare partecipando a tantissimi concorsi come il Premio Alberto Cesa, il Premio Bigazzi e il Premio Lauzi. Non solo, la Mei può annoverare anche una partecipazione a Musicultura al Premio De André senza dimenticare una candidatura alle Targhe Tenco con il suo primo disco dal titolo Diventeremo adulti.

La grande occasione è arriva poi con X Factor dove il suo talento ha brillato grazie a canzoni potenti come S. Rosalia dedicata alla sua città natale Palermo. “Non è fatta per i deboli di cuore, c’è sempre qualche cristo che alla fine poi ci muore e il fatto è che non muore la gente che ci resta” canta Giulia nel brano!