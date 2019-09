Giulia Michelini/ Addio alla Regina di Palermo “essere lei è faticoso” (Rosy Abate 2)

Giulia Michelini è pronta calarsi nei panni della Regina di Palermo per la seconda e ultima stagione di Rosy Abate. L’attrice ha infatti confermato che quello che prenderà il via questa sera, nella prima serata di Canale 5, sarà la stagione conclusiva e che il suo personaggio, nato dalle vicende del fortunato serial Squadra Antimafia, avrà finalmente un epilogo. “Ho provato a resistere a una nuova stagione – spiega l’attrice a Grazia – ma non sempre è possibile. Però alla fine sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle a un epilogo. Di certo – aggiunge – resisterò a una terza stagione, anche per Rosy deve arrivare la parola fine“. Assieme a Rosy Abate, Giulia Michelini è cresciuta, incarnando un ruolo che l’ha resa celebre e amatissima dal pubblico di Canale 5. Tuttavia, spiega l’attrice, la Regina di Palermo “è un personaggio faticoso” e il suo essere “sempre sopra le righe” rende “immedesimazione è fisicamente spossante”.

“IO E MIA SORELLA CI SIAMO AMMAZZATE DALLE RISATE”

Nel secondo capitolo dedicato alla nuova vita di Rosy Abate, Giulia Michelini ha avuto la possibilità di lavorare con sua sorella Paola, che nella fiction, oltre a essere la sua nemica più acerrima, veste i panni della donna che ha adottato il piccolo Leonardino. A dispetto della trama, però, i loro rapporti sono idilliaci, come conferma proprio Paola Michelini in una intervista concessa in esclusiva a Spy: “Recitare con mia sorella? Vorrei dire che è stato difficile, strano, complicato – spiega l’attrice – ma la verità è che ci siamo ammazzate dalle risate”. Oltre a sua sorella Paola, Giulia Michelini ha cercato di portare sul set suo figlio Cosimo, che oggi ha 14 anni, offrendogli una piccola parte. Lui, però, avrebbe rifiutato, guardandola negli occhi ed esclamando: “mamma, sei pazza?”. “Credo che di tutta la serie di Rosy abbia visto sì e no dieci minuti, non gli interessa”, spiega l’attrice. “Forse gliel’ho chiesto per sentirmi dire di no”.

“NON SO SE FARÒ ANCORA L’ATTRICE, PER IL MOMENTO…”

In seguito all’annuncio dell’addio al suo personaggio, molti fan continuano a chiedersi quale sarà il futuro di Rosi Abate 2 e quale saranno i nuovi progetti di Giulia Michelini. Lei, però, svela di volersi prendere del tempo da dedicare a se stessa, lontana dal set e da quel personaggio che negli anni le ha dato tanto. “Mi piacerebbe viaggiare, lasciare tutto, vedere i ghiacciai dell’Antartide prima che scompaiano”, spiega l’attrice a Grazia. Nei sui programmi, non nasconde anche l’intenzione di “fare un altro figlio, o magari fare politica se ancora fosse possibile”. E pensando a cosa accadrà fra 10 anni, ammette: “Per come mi sento adesso non so se sarò ancora un’attrice domani […] Ho cominciato per caso, senza aver fatto particolari studi, forse senza avere particolari meriti e con questo lavoro continuo ad avere un rapporto difficile, con il lavoro e con l’ambiente che gli sta attorno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA