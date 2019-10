Giulia Michelini lascia Rosy Abate/ “La gente non sa più come mi chiamo” (Amici Celebrites)

GIULIA MICHELINI, IL FUTURO DOPO ROSY ABATE

Giulia Michelini continua a riscuotere un forte successo con Rosy Abate 2, ma i fan potranno seguirla anche in un contesto del tutto inedito. Non è raro assistere a un suo intervento in tv, ma per la prima volta, per ovvie ragioni, si troverà nello studio di Amici Celebrities in qualità di ospite. Potremo seguire il suo intervento nella puntata di oggi, sabato 5 ottobre 2019: gli ammiratori sono già incollati davanti al piccolo schermo. Ci sono ancora tanti punti interrogativi da chiarire: che cosa farà Giulia una volta detto addio alla sua Rosy? Dopo tanti anni nei panni di un personaggio così difficile, l’attrice sente proprio il bisogno di prendere una boccata d’aria e volgere lo sguardo altrove. Ormai chiunque la fermi per strada non sa nemmeno il suo nome, ha rivelato a Verissimo di recente, ma la identifica con quello della Regina di Palermo. Un bello smacco per un’artista che non vuole di certo essere ricordata solo per un ruolo, ma che punta sempre più in alto. Dopo dieci anni di Abate, la Michelini è decisa a riprendere le redini della sua carriera e magari cambiare del tutto genere.

GIULIA MICHELINI E GLI IMPEGNI OLTRE LA FICTION

La vediamo sempre di più in tv e con tanti spot promozionali, ma Giulia Michelini non stanca mai. Uno degli ultimi contratti riguarda un brand di moda: nel video l’attrice sfoggia diversi capi d’abbigliamento mentre volteggia di fronte allo specchio, fra piroette e prove di look. Ai fan non fa mancare proprio nulla, come dimostra la condivisione di diversi momenti quotidiani tramite Storie. In una delle ultime clip la vediamo entrare nella farmacia sotto casa, dove addetti ai lavori e amici si fermano per fare un pranzo insieme a colpi di spaghetti e affettati. Le risate della Michelini riempiono l’audio e ci regalano un’immagine di lei del tutto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati sul piccolo schermo. Lo dimostra anche nello spot del Ministero della Salute sull’HIV, dove l’attrice usa l’arte della commedia per trattare un tema serio. L’atmosfera, a partire dalle esclamazioni di un pubblico fittizio, unita alle abilità nella recitazione di Giulia, ci rimanda indietro di diversi decenni, a quelle pubblicità tipiche della tv americana.

