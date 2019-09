Giulia Michelini/ “Rosy Abate? Ultima stagione! Dopo non lavoro e sto con mio figlio”

Giulia Michelini tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni in edicola da ieri con il suo nuovo numero, ha raccontato della seconda stagione di Rosy Abate, in partenza sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset proprio a breve. “Quando ho rimesso i suoi panni, durante i mesi di riprese, ci sono stati giorni buoni e giorni di rigetto. È un personaggio che ormai abbiamo raccontato da tutti i punti di vista e non era facile trovare lati inediti da rivelare. Però va bene così. È un personaggio al quale io sono profondamente legata. Mi ha dato tanto, mi ha fatto imparare molte cose. È un pezzo di vita che si è costruito con me e che mi porto dentro”. Nonostante questo, l’attrice ha voluto sottolineare la fine dell’esperienza, giunta quasi al termine per chiudere il cerchio che va avanti probabilmente da troppi anni. La Michelini infatti, interpreta questo ruolo dalla bellezza di un decennio e quindi, che le piaccia o meno, ad un certo punto la stanchezza ha avuto la meglio.

Giulia Michelini: “Le persone mi chiamano Rosy Abate… basta così!”

Giulia Michelini ha bisogno di lasciarsi Rosy Abate alle spalle. La seconda stagione contrassegnerà l’epilogo della storia del suo famoso personaggio. L’attrice non ha dubbi in merito, non ci sarà il proseguimento della serie firmata TaoDue: “Rosy è un’amica e una nemica, un ‘odi et amo’ continuo. Ma questo arriverà a una fine, troveremo pace. Per quel che mi riguarda sì, finirà alla fine di questa stagione. Anche per recuperare il mio nome. Le persone per strada ormai mi chiamano Rosy Abate. Nessuno sa come mi chiamo realmente…”. Dopo la fiction TV trasmessa su Canale 5, l’attrice si prenderà un buon periodo di pausa per ricaricarsi e dedicarsi a Cosimo: “Non ci sono altre avventure professionali. Non farò nulla. Lo so, fa riflettere ma è la verità. Mi dedicherò all’entrata in quarta ginnasio di mio figlio che per adesso è la cosa sulla quale mi devo focalizzare. Al lavoro non ci penso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA