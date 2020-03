Giulia Molino e Francesco Bertoli fidanzati?/ “Ti voglio bene e fuori..” (Amici 2020)

Giulia Molino e Francesco Bertoli sono fidanzati? Da ieri tutti si chiedono la stessa cosa visto che la cantante di Amici 2020 ha voluto proprio parlare con il suo collega per ritrovare serenità e sorriso. Non è la prima volta che si parla di loro come una coppia o, comunque, di due ragazzi davvero molto affiatati e legati. Già nelle ultime settimane del programma in molti hanno notato il loro feeling tanto che spesso Martina, durante le liti, aveva fatto notare come Giulia Molino intervenisse sempre in difesa di Francesco Bertoli e viceversa. Fatto sta che il biondino alla fine è uscito e sul volto di Giulia abbia letto tutti la delusione per il suo addio e per il suo rimanere da sola contro tutti. Lei stessa ha rivelato più volte di non volersi mostrare fragile davanti a quelli che vede come concorrenti e rivali ed è per questo che, in piena crisi, in settimana, ha chiesto di parlare con lui.

GIULIA MOLINO E FRANCESCO BERTOLI FIDANZATI?

Francesco Bertoli l’ha salutata e lei si è sciolta in lacrime incapace quasi di parlare. Giulia Molino è delusa per le parole di Anna Pettinelli e per quelle dei compagni che non hanno fatto il suo nome pensando ai ragazzi che devono arrivare in finale, e poi? Francesco ha preso la parola invitando Giulia a tenere duro visto che ormai manca poco e si ritroveranno fuori: “Ti voglio tanto bene Giulia, ti aspetto fuori. Devi essere te stessa, la ragazza che non ascolta il giudizio di nessuno, ti raccomando, sei fortissima”. Giulia ammette di sentire la sua mancanza in casa ad Amici 2020 ma poi sul suo volto torna il sorriso. I due finiranno davvero per stare insieme come coppia quando il programma sarà finito? Dovremo attendere stasera o venerdì prossimo per scoprirlo.



