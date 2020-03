Giulia Molino/ Francesco Bertoli spazza via le sue lacrime! (Amici 2020)

GIULIA MOLINO TRA I FINALISTI DI AMICI 2020?

Giulia Molino non fa altro che piangere. La semifinale di Amici 2020 si avvicina e lei è entrata in un tunnel buio che l’ha messa all’angolo per due o tre giorni almeno fino a che non ha visto la luce sentendo Francesco Bertoli. Se in un primo momento, dopo la puntata di venerdì scorso, si è detta emozionata ma contenta per tutto quello che è successo, in un secondo è successo di tutto per via di alcuni giudizi che sono arrivati in casetta. La prima a destabilizzare Giulia è stata Anna Pettinelli. L’insegnante sembra aver dimenticato il momento in cui diceva che Giulia è una performer già bella e fatta e adesso la invita a non strafare perché è sempre molto eccessiva nelle sue uscite sul palco. Le parole di Anna Pettinelli hanno colpito al cuore Giulia Molino che si è chiusa subito in se stessa faticando anche a parlare con i suoi compagni ai quali non vuole mai mostrare il suo lato fragile convinta che essi possano approfittarne.

I COMPAGNI NON LA VOGLIONO IN FINALE?

Le cose sono peggiorare quando ad Amici 2020 è arrivato il momento di fare dei pronostici. I ragazzi sono stati chiamati a fare i nomi dei concorrenti degni di arrivare in finale ma nessuno ha fatto il suo nome. Neanche Nyv, un po’ più legata a Giulia Molino, ha fatto il suo nome nascondendosi dietro il fatto che qualcuno è più sensibile di altri e poteva offendersi o prenderla male. Fatto sta che la cantante ha accusato il colpo rintanandosi nella sua stanza e chiarendo subito con la sua collega il suo punto di vista. Le due hanno un po’ chiarito la situazione ma il discorso non è cambiato per Giulia fino a che non ha chiesto alla produzione di poter chiamare e sentire Francesco Bertoli, il biondo cantante arrivato con lei al serale ma senza molto successo. L’amico l’ha invitata a guardare avanti visto che ormai sono ad un passo dalla finale e a quel punto tutto sarà finito. Giulia ha ammesso di aver paura di uscire soprattutto perché nessuno crede in lei tanto da volerla al serale e fare il suo nome ma Francesco l’ha spinta a resistere.

GIULIA MOLINO TORNA A SORRIDERE AD AMICI 2020

Dopo la telefonata con Francesco Bertoli, Giulia Molino è tornata in sala ad Amici 2020 per affrontare le sue prove in vista della semifinale di questa sera approfittando anche dell’assenza di Nyv e avendo a disposizione più ore. Per fortuna sul suo volto è tornato il sorriso e lo stesso vocal coach si è detto colpito da questa sua ritrovata felicità tanto da invitarla a trattenerla almeno fino a venerdì in modo tale da metterla nei suoi pezzi e dare la sua versione rock. Giulia ha ammesso di essere stata un po’ in crisi per via di quello che è successo ma di aver ritrovato la concentrazione anche se la paura di uscire questa sera rimane, sarà davvero lei ad uscire?



