Giulia Molino “Ha avuto problemi di anoressia”/ Il padre Michele racconta..(Amici 19)

A pochi giorni dalla finale di Amici 2020 che ha regalato un terzo posto a Giulia Molino, è il padre Michele ad alzare il velo sulla complicata, caparbia e sempre molto rigorosa cantante che ha sempre messo al primo posto educazione e lavoro per arrivare alla finalissima del talent show di Maria de Filippi. In un’intervista a DiPiùTv, proprio Michele Molino ha voluto parlare del momento d’oro della figlia svelando anche che in passato ha tanto sofferto proprio per via del fatto che è sempre stata autocritica anche ben oltre i limiti consentiti e che forse proprio questo le ha causato dei problemi con l’alimentazione qualche anno fa. Michele Molino racconta: “Durante l’adolescenza Giulia ha iniziato ad avere problemi con l’alimentazione, insomma ha conosciuto il problema dell’anoressia”.

GIULIA MOLINO DI AMICI 19 TRA ANORESSIA E AMORE PER LA MUSICA

La sua guarigione e il fatto che Giulia Molino è riuscita a uscirne non è solo legata alla sua passione per la musica ma anche alla presenza della sua famiglia che non l’ha mai lasciata da sola: “Sia chiaro, noi come famiglia non l’abbiamo mai lasciata sola e, fin da subito, l’abbiamo affidata ai migliori specialisti che hanno fatto di tutto per evitare che nostra figlia si aggravasse”. Il racconto di Michele Molino poi si sposta proprio sulla musica e sulla voglia della figlia di cantare sin da quando era piccola, da quando proprio lui la fece esibire durante una festa attirando l’attenzione di un giornale locale e di un giornalista che la etichettò come “una ragazza prodigio”: “Da quel momento le abbiamo frequentare i corsi migliori e si è perfezionata con una vocalist diventando la ragazza che tutti conoscete”. E’ proprio questa sofferenza che ha provato che ha reso Giulia così energica e combattiva? I fan sono sicuri di sì e il suo, come dice lo stesso padre, non può che essere un esempio positivo.



