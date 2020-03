Giulia Molino/ Lacrime per Rudy Zerbi: “Tutto è cambiato…” (Amici 2020)

Giulia Molino è la pupilla di Loredana Bertè. Il pubblico di Amici 19 se n’è accorto nelle prime due puntate e avrà modo di farlo anche questa sera. Il giudizio della cantante è sempre positivo su Giulia e le due hanno avuto già modo di duettare insieme anche se questo non è bastato a salvare la cantante che è finita ai posti più bassi in classifica rischiando addirittura di uscire. Quello che è successo però non l’ha buttata giù, anzi. Giulia si prepara a questo terzo serale in onda questa sera nel migliore dei modi tant’è che nel confessionale ha ribadito: “Credo di meritare di andare avanti fino alla fine. Io veramente ho lottato per essere qui, voglio che le persone mi ascoltino, la mia soddisfazione chi mi ascolta mi dice ti ho sentito e mi sono emozionato, io merito di essere qui perché è quello che voglio fare, io voglio dare, non so fare altro che cantare”.

GIULIA MOLINO IN LACRIME PER RUDY ZERBI AD AMICI 2020

Giulia Molino in settimana però ha avuto anche un momento di sconforto ad Amici 2020 per via di quello che è successo la scorsa settimana durante il serale e per quelli che sono stati i giudizi non molto positivi di Rudy Zerbi. Giulia si è ritrovata sconvolta e in lacrime in confessionale perché molto colpita dalle parole che ha detto il suo professore dopo la puntata e anche durante per via di un presunto “calo” che ha sentito durante le sue esibizioni. Subito dopo, Giulia si è diretta in confessionale dove ha risposto in lacrime alle parole del professore Zerbi: “Adesso vede in me un calo, in cosa? Dovrebbe essere giudicato il percorso dall’inizio, non è facile farmi vedere così fragile tutti i giorni per me. Queste parole mi hanno fatto male, questa è una fragilità grande per me e calo è l’ultima cosa che mi sarei aspettata di sentirmi dire, io mi sto donando al mille per mille, non puoi parlarmi di calo in una puntata. Dirmi vedo un calo è una cosa forte…”. Giulia è chiamata a far ricredere il professore ma anche ad affrontare la comparata di canto che Loredana Bertè ha assegnato a lei, Jacopo, Nyv e Gaia Gozzi e che li vedrà allo scontro su un medley di Massimo Ranieri.

LA PROPOSTA DI GABRY PONTE E LA COMPARATA DI CANTO

In realtà , Giulia Molino è l’unica che ha accolto la notizia positivamente, riuscirà a portare a casa la vittoria grazie al voto dei giudici di Amici 2020? In casetta, infatti, è arrivato un video in cui Gabry Ponte spiegava di aver chiesto alla produzione di poter valutare i ragazzi insieme a Loredana Bertè (che ha assegnato loro la comparata di canto) e a Vanessa Incontrada eliminando il voto dei professori e quello del pubblico a casa. La notizia non è stata accolta molto positivamente dai ragazzi e la stessa Giulia, che in teoria avrebbe assicurato il voto di Loredana Bertè, ha sottolineato che alcuni potrebbero essere favoriti rispetto ad altri in questa cosa. Come andrà alla fine per loro questa sera?



