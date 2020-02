Giulia Molino/ Maglia verde per il serale? Le polemiche… (Amici 19)

GIULIA MOLINO IN LACRIME PER SKIOFFI AD AMICI 19

Ancora una volta è Giulia Molino quella che farà discutere ad Amici 19. In molti sono convinti che la cantante stia andando avanti solo a colpi di polemiche in puntata visto che in settimana si vede poco o niente a meno che non sia in sala prove a cantare o consoli un amico. Sabato scorso è finito al centro proprio per via dell’attacco di Martina, Skioffi ed altri che non la apprezzano come cantante ma soprattutto come rapper. Proprio sul più bello l’amico Skioffi è dovuto uscire perché eliminato ma non prima di aver confermato il suo pensiero. A quanto pare, però, questo non ha mitigato la loro amicizia e il primo pensiero del cantautore dopo l’uscita è stato quello di tranquillizzare tutti sui social pubblicando una foto proprio con l’amica Giulia. I due si ritroveranno fuori? Non lo sappiamo ancora visto che il percorso di Giulia è ancora molto lungo.

DALLA LITE CON SKIOFFI ALLA MAGLIA DEL SERALE DI AMICI 19

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, 1 febbraio, di Amici 19 sembra proprio che si parlerà ancora di Giulia Molino e tutto perché sarà chiamata ad affrontare gli esami sfiorando la possibilità di arrivare al serale. La sorpresa per lei arriverà dopo la sfida a squadre che la vedrà ancora uscire vincente. Proprio perché la sua squadra ha vinto per 3 a 1 su quella di Gaia e ha ottenuto il punteggio più alto tra i cantanti che si sono esibiti, potrà affrontare la prova per la maglia verde e la supererà occupando un altro posto al fianco di Nyv, che l’ha presa già sabato scorso, e dei ballerini Valentin e Nicolai che la porteranno a casa proprio oggi. Quale sarà la sua reazione e quale quella del pubblico? I posti rimasti per il serale, dopo la puntata di oggi, saranno solo sei e questo significa che molti rimarranno fuori alla fine di questo percorso, la rivale di Giulia Molino Gaia Gozzi sarà tra questi?

