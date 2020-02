Giulia Molino/ Tre inediti ed è già sulla bocca di tutti, vincitrice annunciata di Amici 2020?

Giulia Molino ha già ottenuto il lasciapassare per il Serale di Amici 2020 alcune settimane fa. Anche se il primo appuntamento con il talent sarà oggi, venerdì 28 febbraio 2020, la cantante ha potuto indossare la maglia verde già ad inizio mese. Nel corso della sua esperienza nel programma, Giulia ha potuto condividere con gli spettatori ben tre inediti, Va tutto bene, Nietzsche e di recente Amore a lieto fine. La giovane 21enne originaria della provincia di Salerno ha trasformato la sua passione per il canto, maturata durante la fanciullezza, in un vero e proprio mestiere e anche per questo intende scendere in campo con tutte le sue forze per realizzare il suo sogno. Lo dimostrano anche i due tentativi fatti per entrare nella scuola, il primo nel 2017, quando le cose non sono andate come avrebbe sperato. Nonostante l’esclusione dal casting, Giulia si è rimboccata le maniche ed ha convinto il pubblico con una doppia esibizione. La prima sulle note di una delle hit di Ghali, dal titolo Happy Days, e la seconda con l’inedito Solo Questo Mi è Rimasto. “Verde fortuna, verde speranza”, scrive sui social non appena ha ottenuto la maglia verde, “mi sembra di sognare, sono felice. Grazie scugnizzi, non smetterò mai di ringraziarvi per tutte le emozioni che mi regalate ogni giorno”. Fra i suoi sostenitori, scopriamo grazie ai commenti, troviamo anche l’ex alunno Michelangelo Vizzini, uscito dal programma in seguito alla sconfitta contro Francesca Sarasso. Clicca qui per leggere il post di Giulia Molino.

Giulia Molino, sarà lei la vincitrice?

Giulia Molino ce l’ha fatta: sarà ad Amici 2020. La giovane cantante è agli occhi di molti la possibile vincitrice di questa edizione del talent di Maria De Filippi e il merito è della sua voce, di sicuro impatto. “Scoppio di emozioni, desidero darle al Serale”, confessa intanto alle telecamere in una recente clip, “sicuramente ho tanto da dire”. Giulia sa bene che l’essere promossa al Serale non è un punto d’arrivo, quanto un trampolino di lancio per tutto ciò che l’attenderà una volta terminata l’avventura. Per questo spera che la nuova fase dello show le regali la forza necessaria non solo per portare a casa un nuovo successo, ma anche per lanciarsi verso il futuro. Clicca qui per guardare il video di Giulia Molino. Sempre sorridente e con una chioma riccia da fare invidia a molti, la giovane artista ci svelerà solo questa sera con chi avrà l’occasione di cantare in duetto. L’emozione intanto le ha giocato anche un brutto scherzo: alcuni giorni fa, durante le prove con la vocal coach, Giulia ha smesso di cantare per via di una grande paura: la possibilità di perdere la voce. Durante l’esibizione infatti ha notato che la sua voce si era spezzata, un particolare che invece non è stato individuato dalla vocal coach. “Mi sento affaticatissima“, ha confessato poi la Molino, “è un pensiero costante, non lo faccio apposta. Mi sveglio la mattina e controllo la voce, vado a dormire e penso ‘Speriamo che domani avrò voce’. E’ una cosa che non posso controllare”.

La gioia di partecipare ad Amici





