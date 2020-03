Giulia Molino/ “Va tutto bene, sono qua per vincere” (Amici 2020)

Giulia Molino arriverà da dietro soffiando il posto a Gaia Gozzi? Si profila proprio questo scontro nella finale di Amici 2020 in onda il 3 aprile ma, prima, le due dovranno affrontarsi questa sera nel nuovo serale per cercare di trovare un posto in semifinale, Giulia ci riuscirà davvero ad arrivare nell’olimpo della musica? Siamo sicuri di sì. La cantante ha conquistato il pubblico a casa e poi anche i giudici di questa edizione a cominciare da Loredana Bertè che ha detto solo cose positive per lei tanto da arrivare a duettare con lei con tanto successo. Sicuramente tra lei e Gaia Gozzi, la Bertè preferisce la prima perché più verace, almeno a suo dire, e sincera nelle emozioni che trasmette al pubblico. Nonostante i complimenti anche Giulia Molino ha avuto il suo momento di sconforto soprattutto dovuto alla solitudine che è subentrata con l’uscita di Francesco.

GIULIA MOLINO HA SUPERATO LA SUA CRISI AD AMICI 2020 MA…

Giulia Molino ad Amici 2020 ha ammesso di sentirsi sola e di continuare a vivere al massimo le sue emozioni ma tenendole dentro perché quelli che sono con lei in casetta non sono di certo amici ai quali mostrare le sue debolezze visto che concorrono per la vittoria del programma. La crisi è comunque finita e si è lasciata tutto alle spalle tant’è che questa settimana l’abbiamo vista cantare e provare al massimo delle sue forze sena mai cedere alle sue debolezze. La telefonata a casa e aver sentito i suoi cari potrebbe averle la carica che pensava di aver smarrito, ma cosa ne sarà di lei questa sera? Ad Amici 19 è arrivato il momento di conoscere i nomi dei semifinalisti di questa edizione e in molti sono pronti a scommettere che saranno le donne e un ballerino a giocarsi il tutto per tutto il 3 aprile. Prima di quel momento, però, dovremo fare i conti con quello che ne sarà di lei questa sera.

L’OBIETTIVO DI GIULIA MOLINO E’ LA VITTORIA

In settimana Giulia Molino è tornata la cantante combattiva di sempre e proprio in sala prove si è confidata con la sua vocal coach ammettendo i puntare dritta alla vittoria: “Sono agguerrita, voglio arrivare in finale. Questa è una cosa personale. Ce la metterò tutta! Sarebbe surreale perché la sogno dall’inizio del mio percorso ad Amici. Prima si ha un carico di responsabilità, poi alla finale scoprirò la libertà e la mia ambizione sarà solo una: vincere il programma! Ho un’adrenalina che mi fa dare il massimo. Sprint finale”. Lo sprint è arrivato proprio con la conquista della maglia del serale che ha spazzato via tutte le sue insicurezze pensando al modo di cantare di Nyv e Gaia Gozzi.



