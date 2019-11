Giulia Napolitano vs Gaetano Arena/ “Mi ha tradito con Ambra Lombardo: Fiumara…”

Giulia Napolitano torna a Pomeriggio 5 per un confronto con Gaetano Arena. L’ex fidanzata di Gaetano, dopo essere stata ospite del programma di Barbara D’Urso scontrandosi in diretta con Kikò Nalli, è ospite della puntata in onda il 14 novembre per chiedere spiegazioni all’ex fidanzato. Giulia, infatti, ha svelato di essere stata tradita da Gaetano proprio con Ambra Lombardo. “Gaetano mi ha tradito con Ambra. Siamo stati insieme un mese e ci siamo lasciati da poco. Mi ero resa conto che era un po’ assente e mi è venuto il dubbio che avesse un’altra, quindi mi sono rivolta ad Alex Fiumara perché mi aiutasse a capire se Gaetano mi stesse tradendo e in tre giorni mi ha dato la risposta: Gaetano mi aveva tradito con Ambra. Con Kikò siamo nella stessa barca, siamo stati traditi tutti e due. Tu stai messo un po’ peggio perché ci stai insieme da più tempo”, ha raccontato a Barbara D’Urso.

GIULIA NAPOLITANO CONTRO GAETANO ARENA A POMERIGGIO 5

Dopo la pubblicazione delle foto del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo che, entrambi hanno smentito, Giulia Napolitano è pronta a chiedere spiegazioni all’ex fidanzato nel salotto di Pomeriggio 5. Furiosa di essere stata presa in giro dall’ex gieffino che avrebbe chiuso con lei proprio per Ambra Lombardo, la Napolitano che ha cercato, senza riuscirci, anche di far aprire gli occhi a Kikò Nalli, si scaglia pesantemente contro il ragazzo che ha frequentato per poche settimane. Insieme a Giulia, come ha anticipato Barbara D’Urso, ci sono anche numerosi paparazzi pronti a raccontare tutta la verità. Gaetano Arena, però, non ha alcuna intenzione di farsi attaccare senza reagire. Sui social, infatti, ha già fatto sentire la propria voce: “Se siete fotografi professionisti e quello vi sembra un bacio, primo dovete farvi una visita agli occhi e secondo cambiate mestiere perché lo state a fare male. Basta mettermi in mezzo a teatrini stupidi che avete inventato voi e andate a rompere le palle a qualcun altro, grazie“. Come commenterà queste parole Giulia?





