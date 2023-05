FRANCESCO ZENZOLA E GIULIA NINNI, GENITORI DI MATTIA AMICI 22/ “La malattia di papà? Ho pensato di perderlo”

Mattia Zenzola si racconta a Verissimo dopo la vittoria ad Amici 22. Il ballerino parla del rapporto con i suoi genitori e della malattia del papà Francesco. “Papà? Il primo abbraccio ce lo siamo dati sceso dalla macchina, perché mi hanno accompagnato a casa. Ero con la coppa in mano e ci siamo abbracciati e quell’abbraccio parlava da solo. Per me lui è qualcosa di speciale. Io sono grato perché lui oggi è ancora qui con me e sono contentissimo che lui sia riuscito a vedere quello che ho fatto, uno dei miei primi traguardi, dei primi sogni che si sono realizzati.”

MATTIA ZENZOLA: "GRAZIE AD AMICI 2023 SONO CRESCIUTO TANTO"/ "Scuola di vita e sacrificio"

Mattia parla poi della malattia del papà a Verissimo, dichiarando: “Papà ha avuto un po’ di problemi di salute, io gli sono stato sempre vicino. È successo tutto nel periodo del Covid… sono felice di quello che ho fatto, perché ho mantenuto la calma e l’ho saputo aiutare. Ho pensato di perderlo…” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Infortunio Mattia Zenzola: cosa ha avuto il vincitore di Amici 2023?/ Caviglia rotta…

Giulia Ninni e Francesco Zenzola: chi sono i genitori di Mattia di Amici 2023

Giulia Ninni e Francesco Zenzola sono i genitori di Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 2023 che, prima della finalissima, dopo otto mesi, ha ricevuto la sorpresa del padre nella scuola in cui ha vissuto il suo sogno, ma chi sono i genitori del ballerino? La mamma di Mattia è un’insegnante di zumba e quando Mattia era piccolo lo portava con sè in palestra. E’ stato così che Mattia ha cominciato ad appassionarsi a quel mondo cominciando, poi, a studiare ballo. Del padre di Mattia, invece, si sa pochissimo. Il signor Francesco ha attraversato un periodo difficile per la propria salute come ha raccontato poi lo stesso ballerino.

Amici 22, che succede tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola?/ Dopo la finale...

Originari di Bari dove vivono insieme a tutta la famiglia, i genitori di Mattia hanno seguito passo dopo passo la crescita artistica del figlio. Il padre, in particolare, lo ha accompagnato alle varie gare sostenendolo in ogni percorso. Rivedere il padre per Mattia, dopo otto mesi, è stata una grande emozione e il suo primo pensiero è stato chiedere come stava.

La malattia di Francesco Zenzola, il padre di Mattia Zenzola di Amici 2023

Durante la pandemia, il padre di Mattia Zenzola ha attraversato un momento complicato per la propria salute che ha fatto temere il peggio alla sua famiglia. A raccontarlo è stato lo stesso Mattia che, senza scendere nei particolari, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha raccontato di aver avuto paura di perdere il padre. “Papà è stato male durante il periodo del Covid. Io non so chi devo ringraziare oggi per averlo ancora con me perchè ad un certo punto pensavo di rimanere senza di lui”, ha raccontato.

Fortunatamente tutto è andato per il meglio: “Ha avuto problemi, anche legati all’età, dei problemi di salute. E la mia paura più grande era quella di non fargli vedere quanto io possa realizzarmi. Sono contentissimo che abbia visto tutto questo e che avrà il tempo per vedere altri successi”, conclude.











© RIPRODUZIONE RISERVATA