Giulia nuova fidanzata Francesco Gabbani/ Chi è? La possibilità di sperare nell’amore

Giulia è la nuova fidanzata di Francesco Gabbani e fin qua nulla di nuovo, visto che il cantante ne ha parlato durante lo scorso Festival di Sanremo. Dopo aver fatto scintille con la sua Viceversa, Gabbani infatti ha parlato della compagna che ha al suo fianco in questi anni, rimanendo però parecchio sul vago. A Today ha anzi specificato che il suo brano sanremese è proprio ispirato alla sua fidanzata: “L’amore va bene“, ha dichiarato, “sono fresco di un nuovo incontro sentimentale nella mia vita, sono contento di avere affianco Giulia. Questa canzone è anche per lei, perchè è per le persone che si amano, anche se vorrei si cogliesse il concetto più universale dell’amore“. Cosa sappiamo della misteriosa Giulia? Assolutamente nulla, tranne che evidentemente è riuscita a far stare bene l’artista anche quando sta male, giusto per richiamare un passo del suo ultimo singolo. A quanto pare i due però stanno insieme da un anno, in seguito alla chiusura fra Francesco e la fidanzata precedente, Dalila, con cui ha condiviso tanti anni difficili dal punto di vista professionale. “Giulia è la persona più giusta per Francesco“, ha detto il padre Sergio a Grand Hotel di recente, “è una donna davvero speciale”. Il genitore dell’artista poi ha svelato qualche particolare in più sulla ragazza del mistero: “Anche Giulia lavora nell’ambiente musicale. È una ragazza equilibrata, dolce e riservatissima. Difficilmente la vedrete sotto i riflettori. A Sanremo è rimasta sempre dietro le quinte, sostenendo Francesco in ogni momento, senza rubargli mai la scena“.

Giulia fidanzata Francesco Gabbani: una nuova speranza

Occhi puntati su Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani che a quanto pare avrebbe regalato al cantante la possibilità di sperare ancora nell’amore. Anche se la loro relazione dura davvero da pochissimo, appena un anno, il padre del cantautore, Sergio Gabbani, ha dichiarato a Grand Hotel di essere sicuro che Giulia potrebbe essere addirittura la donna della vita per il figlio. Quella giusta con cui metter su famiglia insomma. “Giulia è esattamente l’altra metà della mela“, ha sottolineato, “l’anima gemella, capace di far felice Francesco con uno sguardo. Mia moglie e io siamo felicissimi perchè nostro figlio ha trovato una donna che non è adatta a lui… di più”. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Francesco Gabbani sarà inoltre fra gli artisti ad esibirsi nel preserale di Rai 1, in occasione del programma Musica che unisce. Siamo certi che Giulia sarà al suo fianco, come sempre, soprattutto alla luce delle belle parole che l’artista ha speso nei suoi confronti. “La nostra storia“, ha detto a Sorrisi qualche tempo fa, “oggi è una costante nella mia vita. Forse non cambia il mio modo di fare musica ma questa condizione di stabilità emotiva ha influito sulla scrittura“. Giulia è la sua complice, come ha precisato parlando del suo brano sanremese, Viceversa, e senza la presenza della fidanzata al suo fianco, di sicuro non avrebbe mai scritto quella canzone che a Sanremo ha rischiato davvero di consacrarlo vincitore per l’ennesima volta.

Video, il brano Viceversa





