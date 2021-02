Giulia Orazi e Andrea De Santis, flirt a La pupa e il secchione/ “Lui mi piace…”

Sta fiorendo un nuovo amore a La pupa e il secchione 2021. Andrea De Santis ha consegnato la sua lettera alla secchiona Giulia Orazi che, dopo averla letta, si è detta lusingata. “Non è che mi capita tutti i giorni di ricevere una lettera d’amore”, ha ammesso, dicendosi comunque pronta ad approfondire la conoscenza. De Santis ne ha approfittato per parlarle e comprendere i sentimenti di Giulia che, molto timidamente, ha fatto intendere di ricambiare. “Mi piace, vorrei approfondire la conoscenza ma davanti alle telecamere non mi va di fare una love story”, ha raccontato la Orazi al suo pupo Gianluca. Sarà dunque da vedere se De Santis riuscirà a conquistarla e, soprattutto, a farla sciogliere.

Andrea De Santis, la lettera a Giulia Orazi

Questa la lettera che Andrea De Santis ha scritto a Giulia Orazi: “Cara Orazi, ti scrivo questa lettera perché scrivendo riesco ad esprimere meglio ciò che ho dentro, affinché tu possa prendere seriamente quello che ho da dirti. Da qualche giorno ho notato con piacere un graduale avvicinamento fra di noi, il che, fatti dire la verità, non pensavo potesse farmi tanto piacere. Sarò sincero, queste situazioni mi fanno sempre sentire un po’ a disagio, con te però questo non accade. Di te mi ha colpito subito il tuo sorriso che nascondi dietro una stupenda timidezza, e anche i tuoi occhi. Vorrei conoscerti ancora e continuare a farlo perché mi piace ascoltare quello che hai da raccontarmi. Questa sera tutto potrebbe cambiare e non ti nego che la cosa mi dispiacerebbe molto. Avrei voluto tanto che tutte questo fosse iniziato prima, qualora fosse non esiterei a prendere quel treno per Perugia.”



