Giulia Orazi e Gianluca Tornese/ Andrea de Santis ancora terzo incomodo ma…

La pupa e il secchione: giulia Orazi e Gianluca Tornese, grandi tensioni nella coppia!

Ma vogliamo davvero dimenticare che la coppia formata da Giulia Orazi e Gianluca Tornese a La Pupa e il Secchione e viceversa è riuscita a battere quella formata da Matteo e Hafdaui? Siamo sicuri di no. Una delle coppie favorite del programma è stata eliminata proprio al bagno di cultura dove Orazi e il suo pupo hanno portato nove punti contro i tre degli avversari grazie ad una doppietta da sogno per la secchiona che ha riconosciuto le foto di Marchesa D’aragona e Antonio Zequila stupendo tutti, anche il suo Pupo, che ha apprezzato e gioito per la vittoria. Ma cosa ne sarà di loro in questa nuova puntata? Prove fisiche e culturali attendono i due che dovranno mettere in campo tutte le loro abilità per scontrarsi con coppie come quella di Marini e Stephanie che si è aggiudicata la puntata scorsa mentre in mezzo rimane De Santis, il terzo incomodo della coppia.

Giulia Orazi e Gianluca Tornese, Andrea De Santis terzo incomodo?

Nella Pupa e il Secchione e viceversa della scorsa settimana, Gianluca è finito di nuovo sotto la lente per una serie di discussioni nate quando ha detto la sua su Marini notando che quasi tutti i compagni si stanno avvicinando sospettosamente a lui quando è arrivato il momento di scegliere le coppie da mandare al Syntony Test. Il Pupo ha fatto notare che tutti si sono avvicinati all’ingegnere dopo la sfuriata iniziare dovuta al Ripensamento, e così Tornese alla fine se la prende con Guidi, reo di aver perdonato in fretta il secchione che le ha portato via la Pupa, e poi discute anche con Manuel, che si intromette nel discorso. La tensione della puntata scorsa si abbasserà o attenuerà nella puntata di questa sera?





