Giulia Orazi e Gianluca Tornese/ De Santis strapperà la Secchiona al tronista?

Gianluca pronto a mollare Giulia per un’altra Secchiona?

Giulia Orazi e Gianluca Tornese sono destinati a scoppiare nella puntata di questa sera de La Pupa e il Secchione e viceversa? Può darsi e l’occasione giusta potrebbe arrivare per l’ex tronista con il secondo Ripensamento del programma, quello in cui questa sera toccherà ai Pupi scegliere il da farsi: continuerà al fianco di Giulia oppure no? Le cose con il suo Pupo, non vanno molto bene e Giulia Orazi si è ritrovata a discutere tanto che lui l’ha pregata di essere la sua insegnante e nient’altro, ma ecco arrivare dall’altra parte un interesse destinato a cambiare le cose nel programma e nella maxi villa che ospita le coppie. Ad accorgersi del sorriso e dei modi di fare della veterinaria Orazi è stato lo storico Andrea De Santis che ha subito svelato il suo interesse per la bella morettina anche ai suoi compagni di viaggio.

Andrea De Santis tra Giulia Orazi e Gianluca Tornese ne La Pupa e il Secchione e viceversa

E’ stato proprio il Pupo Matteo a insistere con lui affinché si faccia avanti e Andrea De Santis ha deciso di accettare il consiglio ma optando per un approccio soft. Il Secchione ha manifestato il suo interesse nel corso di un confessionale ed è stato esplicito su Giulia Orazi tanto che il flirt è in vista ne La Pupa e il Secchione e viceversa. Sta nascendo una nuova coppia. : “Non c’è stato un momento in particolare, io comunque l’avevo già adocchiata ma non mi ci ero mai soffermato. Poi sarà stata una chiacchiera, uno sguardo, un sorriso che mi ha fatto scattare l’interesse”. Cosa ne sarà quindi di questo nuovo triangolo amoroso questa sera?



