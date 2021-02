Giulia Orazi e Gianluca Tornese/ Lei sbaglia e lui: “Per me il gioco finisce qui!”

Giulia Orazi e Gianluca Tornese, scoppia la lite per un profumo e…

Giulia Orazi e Gianluca Tornese allo scontro ne La Pupa e il Secchione e Viceversa? E’ arrivato il momento di chiedercelo visto che la coppia oggi si ritroverà alle prese con un’altra prova da superare ma senza riuscirci e tutto per via di una benda e di un profumo che la bella Secchiona non è riuscita a riconoscere facendo infuriare il suo Pupo. Il nuovo promo della puntata di oggi della trasmissione di Italia1 rivela che proprio Giulia Orazi, con la benda agli occhi, dovrà cercare di riconoscere il proprio compagno di avventura o, meglio, i suoi addominali visto che, piegata su di lui, finirà per scambiare Manuel per Gianluca. A quel punto l’ex corteggiatore di Uomini e donne, in mutande bianche, darà di matto scontrandosi con Giulia che non è stata attenta a lui in queste settimane visto che non ha saputo riconoscere un profumo da 200 euro. A quel punto si ritiene fuori dal gioco, ma a cosa porterà questo ennesimo scontro?

I due continuano a litigare ma lui dice no al forziere!

Nella scorsa puntata la coppia formata da Giulia Orazi e Gianluca Tornese si è fermata a 31 punti ad un solo punto dal possibile Bagno di Cultura in coppia con Guidi e Stephanie, siamo sicuri che questa sera andrà meglio? La lite è all’ordine del giorno visto che Gianluca ha messo in ordine le sue idee e ha attaccato la sua Secchiona rea di lamentarsi troppo e lui solitamente queste parole ha deciso di eliminarle dalla sua vita. Vladimir Luxuria nota che mentre lui è un concentrato di passione, lei è sempre glaciale, si scioglierà mai? Secondo i due la coppia funziona e sono andati molto avanti in questo loro rapporto



