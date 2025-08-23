Giulia Ottonello racconta le difficoltà dopo il successo riscosso ad Amici

Giulia Ottonello torna a parlare della sua avventura ad Amici, il talent di Maria De Filippi al quale ha preso parte in passato. La ragazza, vincitrice della seconda edizione del programma di Mediaset, ha raccontato gli anni complessi che ha vissuto dopo il programma, quando il successo sembrava solamente da cavalcare, ma la realtà si è rivelata ben differente da quanto prospettato. Il mondo discografico a quei tempi non era ancora pronto a capire quanto in realtà i prodotti dei talent fossero delle galline dalle uova d’oro, una realtà compresa solamente nel tempo, come dimostrato dal successo di altri artisti venuti fuori dalla scuola, come Emma Marrone e Alessandra Amoroso per dirne alcune. In una intervista concessa tra le colonne di Fanpage, Giulia Ottonello ha raccontato:

“Durante i primi anni ero arrabbiata, ho dovuto lavorare molto su me stessa, anche grazie alla psicoterapia. Ancora oggi faccio questo percorso, è importante quando ti capita di metterti in gioco al punto da fare cose che sono costantemente sotto il giudizio di molti”. Sempre a Fanpage, Giulia Ottonello ha rivelato anche gli ingenti costi che ha dovuto sostenere per la pubblicazione del suo album: “Come schiantarsi in un muro, una totale perdita economica. Quell’album è costato tantissimo, avevo dei mezzi accordi per la distribuzione ma all’ultimo si sono tirati indietro”.

Giulia Ottonello rivela: “La discografia non era ancora pronta per capire i talent”

Il ricordo che Giulia porta nel cuore di King Mary, invece, è assolutamente positivo: “Ha dato veramente inizio a tutto. Mi ha dato questa grandissima occasione” ha detto la cantante che adesso sogna una nuova vita nel mondo del cinema.

