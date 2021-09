Giulia Ottonello, lo sfogo dell’ex Amici sui social/ “Non è facile per me…”

Giulia Ottonello è stata una delle allieve più amate della storia di Amici. Con la sua simpatia, la sua bravura, la sua bellissima voce e la sua simpatia, Giulia conquistò il cuore del pubblico che le regalò la vittoria. Dal trionfo nella scuola di Amici sono passati tanti anni. Oggi, Giulia, continua ad essere seguita dai fans sui social dove pubblica foto e video personali lasciandosi andare anche a delle riflessioni.

Nelle scorse ore, infatti, la cantante si è lasciata andare ad uno sfogo. Complice un articolo che le ha dedicato una testata e che i fans le hanno segnalato, la Ottonello ha scritto una lunga e profonda riflessione riguardante la propria carriera. Nello sfogo, Giulia ammette di avere difficoltà a leggere articoli che la riguardano.

Lo sfogo di Giulia Ottonello: “E’ faticoso digerire le infinite strade sbarrate”

Giulia Ottonello, nel corso degli anni, ha continuato la propria carriera dedicandosi alla musica. In questi giorni si è lasciata andare ad uno sfogo. “In questi ultimi due o tre giorni sono state tantissime le persone che mi hanno segnalato questo interessante articolo, con affetto vi ringrazio. Per me è sempre difficile leggere questi articoli perché trovo molto faticoso e pesante riuscire a digerire le infinite strade sbarrate, ancora devo capire per quale motivo poi…resterà sempre un mistero”, scrive Giulia.

Poi conclude: “E permettetemi una precisazione, non si tratta assolutamente di sfortuna, io sono una persona molto fortunata e grata per questo. Si tratta invece di totale indifferenza, si tratta di cattiveria e di molto altro ma non di sfortuna. Lo posso dire con certezza perché lo vivo da quasi vent’anni sulla mia pelle in prima persona. Pace e Amore”.





