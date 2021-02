Giulia Paolella e Manuel Amati, la pupa e il secchione/ Pupi in rivolta: “E’ finto scemo ma…”

Giulia Paolella e Manuel Amati neo coppia ne La Pupa e il Secchione e viceversa

Giulia Paolella e Manuel Amati formano la nuova coppia protagonista de La Pupa e il Secchione e viceversa ormai dalla scorsa puntata. Il primo ad entrare è stato proprio il Pupo che, appena arrivato a bordo piscina, ha già mandato tutti in tilt. I Pupi lo hanno guardato con sospetto perché vedendolo solo hanno temuto che fosse lì per sostituire uno di loro se solo la Secchione avrebbe voluto, ma le cose sono cambiate quando, alla fine di una prova, è arrivata lei, Giulia Paolella. In realtà Manuel ha avuto modo di combinare qualunque cosa prima dell’arrivo della sua secchiona e, in particolare, si è scontrato con Matteo durante il percorso al Parco Avventura. Dopoun percorso sospeso per aria, Matteo se la prende con Hafdaoui e così Manuel arriva in sua difesa arrivando a scontrarsi con Diamante che alla fine lo invita a farsi i “ca**i suoi“.

Temperature alle stelle tra Manuel Amati e il Pupo Gianluca Tornese…

La tensione tra Manuel Amati e gli altri Pupi si placa soltanto quando Andrea Pucci apre le porte della villa de La Pupa e il Secchione e viceversa, facendo arrivare in villa la secchiona Paolella, laureata in ingegneria civile e specializzanda in idraulica. A quel punto è proprio il suo Pupo che ribatte: “Io c’ho mio fratello che fa l’idraulico“. Inutile dire che le ostilità con Gianluca e gli altri rimangono perché convinti che sia un finto scemo e che sia lì solo per farsi notare. La temperatura tra Manuel e Tornese potrebbe salire in questa puntata quando, grazie al Forziere, tutti sono chiamati a confermare, oppure no, il proprio compagno di viaggio. E se Manuel pensasse seriamente di strappare la Secchiona ad uno dei suoi colleghi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA