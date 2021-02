Giulia Paolella e Manuel Amati/ Tutti contro di lei? Lacrime e liti ma il Pupo…

Giulia Paolella e Manuel Amati sono arrivati ne La Pupa e il Secchione e viceversa in corsa ma sembra proprio che i due siano destinati a diventare presto protagonisti del programma. La secchione ci ha regalato qualche sprazzo di emozioni già nella scorsa puntata ma sembra proprio che questa sera andrà ancora peggio. Giulia Paolella è arrivata nella villa e si è unita agli altri che non hanno però gradito il suo comportamento che è molto spesso di indagine e pettegolezzo quasi come se volesse mettere zizzania e non vivere in armonia. In molti l’hanno già accusata puntandole contro il dito e invitandola a passare del tempo con il suo Secchione per cercare di mettere insieme un rapporto da usare come base per il loro percorso anziché intrigarsi e interessarsi agli affari di tutti. Anche il promo della puntata di questa sera mostra Giulia Paolella e Manuel Amati sempre più lontani e ancora in balia di liti ed emozioni.

Giulia Paolella e Manuel Amati rompono gli equilibri tra liti e SPA

In particolare, Manuel Amati sarà impegnato in una SPA con la bella Myrea al seguito facendo infuriare Luca Marini che vorrebbe la sua Secchiona concentrata sullo studio e sul loro percorso ne La Pupa e il Secchione e Viceversa, mentre il gruppo si trova costretto ancora ad affrontare Giulia Paolella: “Non ti sei chiesta se sei invadente anche nei confronti di Gianluca?”. A quel punto, un’altra anticipazione ci mostra la bella Secchiona in lacrime: “Non capiscono che così distruggono una persona a livello psicologico” e un attimo dopo, sguardo dritto nella telecamera, conferma: “Io andrò avanti come un treno”. Cosa ha intenzione di fare Paolella per cambiare le carte in tavola adesso?



