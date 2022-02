Giulia Pauselli, compagna Marcello Sacchetta/ “Pochi giorni per innamorarmi”

Giulia Pauselli è la compagna di Marcello Sacchetta: la coppia si è innamorata ad Amici di Maria de Filippi. Un amore nato in sordina, ma che si è consolidato nel tempo visto che la coppia sta pensando seriamente anche al matrimonio. In attesa di scoprire dove e quando si sposeranno però la coppia ha annunciato che presto diventeranno genitori. Proprio così, la ballerina Giulia Pauselli è incinta: la ballerina 30enne, compagna di Marcello Sacchetta, ballerino professionista di Amici, è in dolce attesa. A rivelarlo è stato proprio il ballerino professionista sui social. L’amore tra i due è scoppiato nel 2013: tutto è iniziato da uno scambio insistente di sguardi che ha spinto la ballerina ad avvicinarsi a Sacchetta.

Giulia Pauselli, incinta ballerina Amici/ L'annuncio del compagno Marcello Sacchetta

“Gli ho detto: “Perché mi guardi?” e ci siamo dati il primo bacio. È stato un gesto istintivo, che mi ha lasciato senza fiato. Sono bastati pochi giorni per farmi innamorare. Però, quando abbiamo terminato le riprese, ognuno di noi è tornato ai propri impegni. Ma io non avevo intenzione di farmi scappare Marcello” ha raccontato la ballerina che ha iniziato a seguire il ballerino napoletano sui social.

Marcello Sacchetta torna ad Amici come giudice esterno/ "Nessuna rottura con Maria…"

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: il loro amore da Amici alla nascita del primo figlio

Proprio Giulia Pauselli, parlando dei primi mesi di conoscenza con Marcello Sacchetta, ha raccontato “per un’estate intera ho fatto la stalker, l’ho seguito ovunque. Mi facevo dire da amici in comune dove si trovava e lo raggiungevo. All’improvviso. In Puglia o a Riccione. Ovunque fosse andavo e lo incontravo. La sensazione che avevo era: “Lui è quello giusto. Devo conquistarlo”. Inizialmente il ballerino professionista era incerto su una possibile relazione a causa della differenza di età tra i due, ma alla fine la ballerina ha posto un ultimatum e il ballerino ha ceduto. ”

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sposano?/ I due ballerini di Amici pronti..

“Alla fine ha ceduto e ci siamo fidanzati anche se, soltanto pochi mesi dopo, abbiamo dovuto mettere a dura prova il nostro amore” – ha detto la ballerina che poco dopo l’inizio della storia con Marcello è dovuta volare a Parigi per un impegno di lavoro al Crazy Horse di Parigi. “La lontananza è stata dura da affrontare e ci ha segnato. Tuttora, quando non possiamo vederci per qualche giorno, soffriamo molto” ha raccontato la ballerina che dopo un anno di lavoro in Francia è tornata in Italia per stare accanto al suo amore! Oggi la coppia convive a Roma e sono in attesa del loro primo figlio.



