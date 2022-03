Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta/ Inseparabili fin dal primo incontro in Svizzera

Giulia Pauselli dopo aver annunciato la sua gravidanza durante una puntata del talent di Canale 5 è pronta a parlare del suo amore con Marcello Sacchetta e di come entrambi si preparano al nuovo arrivo all’interno del salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

In occasione del compleanno della ballerina il futuro papà ha voluto condividere sul suo profilo social degli auguri speciali alla neo mamma senza dimenticare un pensiero al piccolo bambino in arrivo: “Grazie per avermi fatto ascoltare la musica più bella che potessi mai udire e che solo una persona speciale come te poteva comporre. Non vedo l’ora di ballarla insieme, noi 3”.

Stefano De Martino e Giulia Pauselli flirt ad Amici 2011/ Lasciata per Emma Marrone

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta neo genitori

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta non si sono incontrati per la prima volta dietro le quinte del talent show condotto da Maria De Filippi ma in Svizzera sul set di un film per Bollywood nel 2013 quando i due ballerini non smettevano di guardarsi a vicenda e come lei stessa ha confessato durante un’intervista a DiPiù: “Sono bastati pochi giorni per farmi innamorare. Quando abbiamo terminato le riprese, ognuno di noi è tornato ai propri impegni. ma io non avevo intenzione di farmi scappare Marcello”.

Marcello Sacchetta papà, prima ecografia di Giulia Pauselli/ Video "Musica più bella"

Durante l’intervista la ballerina ha ammesso di aver seguito ovunque Marcello Sacchetta per seguire la sua sensazione che il ragazzo fosse “quello giusto”, nonostante il ragazzo all’inizio fosse un po’ titubante a causa della differenza di età di otto anni tra i due. Marcello e Giulia adesso convivono a Roma dove presto accoglieranno anche il nuovo arrivo per costruire finalmente la loro famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcello Sacchetta (@marcellosacchetta)

LEGGI ANCHE:

Giulia Pauselli, compagna Marcello Sacchetta/ "Pochi giorni per innamorarmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA